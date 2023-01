El Mallorca Palma Futsal se reencontró con la victoria en este 2.023 y continuó con su buena dinámica previa al parón invernal. Los de Vadillo sumaron ante el Quesos El Hidalgo Manzanares su quinta victoria consecutiva, la doce seguida ante su afición. Los locales se impusieron a sus rivales y a las dificultades que implicaban sus lesiones. Chechu, el portero del juvenil, debutó para completar un quinteto titular en el que, con Carlitos, había dos jugadores de la cantera.

El partido comenzó con los locales imponiendo su habitual ritmo frenético, lo que les permitió adelantarse en el marcador prácticamente en su primera aproximación a portería. Carlitos encaró en la banda derecha dejó atrás a su marcador y cruzó un disparo con su pierna derecha que atajó el portero. Tras esa acción, Marlon estuvo más rápido que nadie y mandó el rechace al fondo de la portería para colocar el primer tanto de la noche en el minuto dos de juego.

En los minutos siguientes, los locales no pararon de acechar la portería rival y, gracias a su presión, dominaron constantemente la posesión del balón. Llegaron los primeros cambios del partido, aunque los locales continuaron demostrando su superioridad y no tardaron en aumentar su ventaja en el marcador. Cleber encaró en su banda habitual, la izquierda, y tras hacerse hueco rápidamente sacó un derechazo que envió el balón ajustado al palo corto de la portería. El brasileño volvió a marcar en su reencuentro con su afición tras el parón invernal.

Los locales continuaron dominando y los de Manzanares apenas podían enlazar jugadas, por lo que su entrenador, Juanlu Alonso, decidió jugar de cinco. De esta manera, los manchegos pararon el asedio de los de Vadillo, pero tampoco generaron peligro en la portería defendida por el debutante Chechu. El Palma defendió pacientemente y esperó su ocasión. El Manzanares tocaba con su superioridad numérica, pero los locales continuaron apretando en cuanto tenían ocasión.

En una de las posesiones de los visitantes, Eloy Rojas y Mancuso apretaron en primera línea hasta que el ala gaditano robó el balón, condujo hasta el área y cedió el balón a su compañero brasileño para que marcara el tercero a placer. Antes de llegar al descanso, el Manzanares tuvo alguna ocasión para cercarse al marcador, pero los locales demostraron que no se relajaron y mantuvieron su intensidad defensiva hasta el final. Mancuso se lanzó al suelo en una llegada del Manzanares para evitar el disparo visitante y desviar el balón a banda y en la siguiente acción, Tomaz, bajo palos, salvó el gol visitante con los pies.

Tras el descanso, el conjunto visitante intentó dar un paso adelante, pero la constancia y la intensidad de los de Vadillo les impidió coger las riendas del partido. Los dos rivales compitieron por la victoria, pero el Mallorca Palma Futsal demostró su superioridad defensiva. El Manzanares se volcó en ataque, incluso jugó muchos minutos con su portero-jugador.

Los mallorquines aguantaron las embestidas visitantes, hasta que el exjugador del Palma, Rafa López, aprovechó que el balón quedó muerto en el área tras golpear en la madera y consiguió marcar para los manchegos. El Manzanares parecía querer reaccionar, pero dos minutos más tarde, Marlon cortó un pase en su propia área y aprovechó para marcar el cuarto en una salida del portero rival. El cierre brasileño afinó su puntería para anotar su doblete de campo a campo.

El Manzanares continuó apretando arriba hasta el final del partido y no cesó en su intento de buscar reducir las distancias en el marcador. Su juego de cinco no dejaba controlar la posesión a los de Vadillo que, a pesar de no poder atacar, se mantenían firmes en defensa. Todos se ayudaron en defensa y se solidarizaron con el portero debutante, que a pesar de su inexperiencia y sus nervios, cuajó un gran partido bajo palos. El marcador no se movió hasta que Moslem, en la última acción del partido, volvió a robar un pase de los visitantes en media pista y envió el balón dentro a portería vacía.

Los locales comienzan este 2.023 tal i como acabaron el año anterior y Son Moix sigue con su pleno de victorias. Los de Vadillo llevan doce victorias consecutivas en casa y cinco en sus últimos cinco partidos.

Mallorca Palma Futsal: Chechu, Marlon, Eloy Rojas, Carlitos y Saldise. También jugaron: Cainan, Tomaz, Cleber, Mancuso, Moslem, Rivillos.

Quesos El Hidalgo Manzanares: A. Navarro, Rafa López, Álvaro, Humberto y Daniel. También jugaron: Antoñito, Matamoros, Cortés y Deivao.

Goles: 1-0 Marlon (min. 2); 2-0 Cleber (min. 6); 3-0 Mancuso (min. 15); 3-1 Rafa López (min. 29); 4-1 Marlon (min. 32); 5-1 Moslem (min. 39).

Árbitros: Héctor Mayo y Carlos Panadero. Amonestaron con cartulina amarilla a los jugadores locales, Cleber y Marlon.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 3.200 espectadores. Partido correspondiente a la jornada dieciséis de la Primera División.