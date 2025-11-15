109-73.Dura derrota del Palmer Basket ante un perfecto Alicante

El HLA Alicante roza la perfección en el juego y vence al Palmer Basket, en un partido en el que al inicio el equipo mallorquín contrarrestó con serenidad y juego colectivo en ataque el clarividente comienzo local. Kevin Larsen finalizó con un dos más uno, una maniobra rocosa en la pintura, y Jordan Walker con un lanzamiento portentoso colocaron al HLA Alicante con cinco puntos de renta, 6-1.

Ismael Massoud transformó un triple de mérito, Duda Sanadze sumó sus dos primeros tantos con la camiseta del conjunto mallorquín y los discípulos de Lucas Victoriano empataron la contienda, 6-6. Sanadze encontró en otra acción de talento la canasta rival, Agbelese abrió su cuenta particular en la anotación y un robo en primera línea de Hansel Atencia estiraron al bloque isleño en el luminoso, 9-12.

El internacional portugués Nuno Sá entregó todo su aliento en las cuestiones defensivas y, además, ejecutó una jugada sensacional de tres puntos más falta personal. La irrupción en el duelo de Álex Jordá para el grupo de Rubén Perelló y la superioridad en el rebote alteraron el rumbo del partido, 26-20.

En el segundo capítulo, el HLA Alicante manifestó su condición de candidato a todo en esta Primera FEB. Kevin Larsen logró en una nueva jornada los números que le acreditan como uno de los interiores con mayores condiciones del campeonato. Álex Jordá alcanzó los 11 puntos sin fallo alguno en su carta de tiro y la escuadra alicantina consiguió controlar el marcador con firmeza. La perseverancia de Jesús Carralero y cinco puntos consecutivos de Adrián Chapela mitigaron daños, 55-38.

En la tercera entrega, el oponente sustentó sus espléndidos porcentajes en tiros de campo y mantuvo la consistencia en el apartado del rebote. Kevin Larsen prosiguió con su encuentro perfecto en la zona, Jordan Walker destacó por su imaginación en las jugadas de uno contra uno y el contrincante no disminuyó ni un ápice su grado de energía.

En el bando balear, Duda Sanadze evidenció su enorme talante para crear en las situaciones ofensivas y Danny Agbelese encadenó varias tentativas de valía en las cercanías del aro adversario. El resultado al final del tercer cuarto, 80-57.

En el último parcial, el HLA Alicante selló su merecida victoria por 109-73 y blindó su sexto triunfo de la campaña. El Palmer Basket no pudo apaciguar la inspiración de un equipo que efectuó un choque descomunal y cayó a domicilio. Duda Sanadze, con 21 puntos, fue el máximo anotador del enfrentamiento. El equipo regresa a la competición el próximo martes en Copa de España ante el Movistar Estudiantes.

HLA Alicante: Mendicote (9), Ceccardi (13), Coulibaly (11), Larsen (17), Tamba (7), Richardson (5), Jordá (18), Walker (14), Geu (5), Llorente (8) y Torres (2).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (8), Agbelese (6), Scariolo (1), Sanadze (21), Chapela (7), Urdiain (2), Carralero (8), Hollowell (3), Sá (10), Comendador (4) y Massoud (3).

Árbitros: Olivares Bernabéu, Caamaño Muñoz y Sierra Carrillo.

Parciales: 26/20, 29/18, 25/19 y 29/16.