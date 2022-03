El Mallorca perdió la oportunidad de alejarse a ocho puntos del descenso tras sufrir su tercera derrota consecutiva en la Liga. La Real Sociedad le desactivó en ataque y dejó inédito a Muriqi, que pasó desapercibido. No obstante, el desarrollo del partido pudo haber cambiado en una clara oportunidad de Kubo, con el 0-1 en el marcador. El japonés no marcó y pocos minutos después llegó el 0-2. Tras este resultado el equipo conserva cinco puntos de ventaja sobre la zona caliente de la clasificación. El Mallorca arrancó con brío la primera parte y no tardó en llegar con peligro hasta la línea de fondo con un centro de Maffeo al que estuvo a punto de llegar Muriqi. Fue un comienzo prometedor que se prolongó con un disparo desde lejos de Kubo que no cogió portería, pero poco a poco la Real Sociedad fue imponiéndose al ritmo que marcaba David Silva. El jugador internacional, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, fue indetectable para el Mallorca y de él salió lo mejor del repertorio donostiarra. Primero, en un pase suyo a Sorloth, que remató alto. Después, en el 0-1 que puso en ventaja a la Real Sociedad. A los 36 minutos el canario combinó con Mikel Merino, que le devolvió el balón a Silva, a quien nadie siguió en su carrera al interior del área, donde no tuvo más que elegir por dónde quería batir a Sergio Rico. El gol le hizo muchísimo daño al Mallorca, que bajó los brazos y estuvo a punto de encajar el 0-2, primero en un disparo de Sorloth y luego en otro de Oyarzabal que para suerte suya no tuvieron puntería. Al final se llegó al descanso con un resultado muy peligroso para el desarrollo final del partido. El equipo salió activado en el segundo tiempo con un gran Antonio Sánchez que le imprimió mucha velocidad al juego, y así a los 54 minutos Kubo tuvo una grandísima oportunidad para establecer el empate. El balón no entró, y esa fue una acción decisiva porque poco después, en un saque de esquina, y tras un mal despeje de Raíllo, Merino marcó a bocajarro el 0-2. Ahí se acabó el partido. La Real pudo marcar el 0-3 en un disparo del propio Merino al travesaño y el Mallorca, a pesar de meter toda la pólvora que tenía en el banquillo, no pudo crear ni una sola oportunidad, culminando así su tercera derrota consecutiva. La situación no es aún dramática, porque hay cuatro equipos por debajo, pero conviene ponerse las pilas cuanto antes.

Real Mallorca: Sergio Rico (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Oliván (1), Antonio Sánchez (2), Salva Sevilla (0), Dani Rodríguez (0), Amath (1), Kubo (1) y Muriqi (1). Hoppe (0) por Amath (67′), Llabrés (1) por Salva Sevilla (67′), Kang In Lee (1) por Kubo (70′), Baba (1) por Antonio Sánchez (79′), Gio González (1) por Maffeo

Real Sociedad: Remiro (1), Elustondo (1), Le Normand (2), Pacheco (1), Gorosabel (1), Merino (1), Guevara (1), Portu (1), Silva (2), Oyarzabal (1) y Sorloth (1). Zubimendi (1) por Guevara (46′), Sola (1) por Elustondo (69′), Nais (1) por Portu (69′), Zubeldia (1) por Gorosabel (79′), Illarramendi (s.c.) por Merino (85′)

Árbitro: Melero López (1). TA Merino, Remiro

Goles: 0-1. Min.36: David Silva; 0-2. Min.61: Merino

Incidencias: 11.550 espectadores en Son Moix.