13 victorias en los últimos 14 partidos en Son Moix. El Barcelona tiene tiranizado al Mallorca y ni siquiera jugando con suplentes le valió al equipo de LGP para darle batalla a un rival que le metió a la noche mucha más intensidad y que se llevó el premio de los puntos porque fue desde el principio el que más arriesgó. La derrota era previsible sobre el calendario, pero las circunstancias en las que llegaron los azulgrana le daban a los bermellones una oportunidad que no supieron aprovechar. El descenso queda aún lejos, pero o Ortells se pone las pilas en el mercado de invierno o pronto le verá las orejas al lobo. El Barcelona pisó fuerte Son Moix desde el primer minuto y el Mallorca fue incapaz de presentarle batalla en una primera parte decepcionante en la que no dio muestras de ser capaz de hacerle daño a su rival. Todo lo contrario que los de Xavi Hernández, que a pesar de estar privados de sus delanteros más reconocibles sí que consiguió crear ocasiones suficientes para ganar el partido. El holandés Luuk de Jong, que el pasado verano estuvo en la agenda de Ortells, aunque por supuesto acabó aceptando la oferta del Barcelona, avisó en dos ocasiones con sendos remates al poste y al travesaño, y acabó acertando en el último minuto de la primera parte cuando remató de cabeza un pase desde la derecha de Mingueza aprovechando el grave error de Reina, que se quedó a media salida dejando libre toda la portería. El 0-1 fue la justa recompensa a la primera parte del Barcelona y el merecido castigo a 45 minutos pasivos del Mallorca, que apenas se acercó a las inmediaciones de Ter Stegen con un disparo desde muy lejos de Baba que murió manso a las manos del portero alemán. Con semejante bagaje no resulta difícil imaginar la bronca que debió caerle a los jugadores en el descanso por parte del entrenador. El Mallorca mejoró sus prestaciones en la segunda parte, lo que no era demasiado difícil, pero ya con desventaja en el marcador fue muy difícil meterle mano a un Barcelona que sí disponía de su línea defensiva titular casi íntegra, y que sólo concedió una oportunidad, aunque muy clara, en un disparo a bocajarro de Jaume Costa en el minuto 91 que sacó de manera milagrosa Ter Stegen.

Mallorca: Reina (0), Maffeo (1), Valjent (1), Russo (1), Jaume Costa (1), Baba (1), Battaglia (1), Dani Rodríguez (0), Antonio Sánchez (2), Kang In Lee (0) y Ángel (0). Galarreta (1) por Baba (60′), Fer Niño (1) por Ángel (60′), Mboula (1) por Antonio Sánchez (70′), Llabrés (1) por Kang In Lee (70′), Abdón (s.c.) por Battaglia (84′)

Barcelona: Ter Stegen (1), Mingueza (1), Eric García (1), Piqué (2), Araujo (1), Frenkie de Jong (1), Nico González (1), Riqui Puig (2), Ilias (1), Luuk de Jong (2) y Jutglà (2). Álvaro Sanz (1) por Nico González (71′), Lenglet (1) por Mingueza (75′), Estanis (1) por Ilias (80′)

Árbitro: Mateu Lahoz (0). TA Jaume Costa, Abdón, Valjent, Maffeo, Dani Rodríguez, Lenglet, Jutglà

Goles: 0-1. Min.44: Luuk de Jong

Incidencias: 14.654 espectadores en Son Moix Minuto de silencio en memoria de Miquel Mesquida «Barralet», histórico peñista del Mallorca.