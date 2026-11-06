Hoy, 6 de noviembre de 2026, la provincia de Zaragoza experimentará un cielo poco nuboso, aunque se espera la aparición de nubes altas por la tarde. En las primeras horas, el valle del Ebro podría verse afectado por nubes bajas y brumas, incluso con algunos bancos de niebla. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma ligera. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza y promete un día despejado, ideal para disfrutar de las últimas luces del otoño. Con mínimas que rondan los 6 grados y máximas alcanzando los 19, el sol se asoma tímidamente a partir de las 07:41, iluminando una jornada que, a pesar de un viento suave de hasta 15 km/h, se mantiene agradable. La mañana será fresca, pero la sensación térmica podría hacer que se perciba un poco más baja, en torno a 4 grados.

Ya por la tarde, el brillo del sol estará en todo su esplendor, ofreciendo un calor reconfortante que hará olvidar el frescor matutino. La humedad jugará un papel en el ambiente, presentándose algo cargado, pero sin riesgo de lluvias. Con la puesta del sol a las 17:52, los zaragozanos podrán disfrutar de una hermosa transición hacia la noche, donde el termómetro descenderá, pero sin extremos que alteren la calma de esta apacible jornada.

Calatayud: cielos inestables y lluvias a la vista

La mañana se despierta en Calatayud con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grisáceas dibujan un telón de fondo que anticipa cambios bruscos. A medida que avanza la jornada, el viento comenzará a soplar con fuerza, llevando consigo la promesa de lluvias intensas que podrían alterar la calma habitual.

El contraste será notable entre las horas de la mañana y la tarde: mientras el termómetro apenas roza los 14 grados al despertar, llegará hasta los 18 por la tarde, aunque la sensación térmica puede caer hasta -1. Además, el viento superará los 30 km/h, junto con una elevada humedad que podría resultar agobiante. Para quienes se aventuren a salir, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo promete ser un protagonista inesperado en la rutina diaria.

Tarazona: día estable con nubes y calma

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 16 grados. La mañana será algo nublada, pero a medida que avance la tarde, se mantendrán condiciones similares, sin previsión de lluvias significativas y un viento muy ligero que apenas se hará notar.

Es una jornada ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar la frescura de la mañana y el suave calor de la tarde puede ser una excelente manera de conectar con el entorno y relajarse.