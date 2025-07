Vox vota ‘no’ al decreto de las ayudas a la riada en Aragón que da 5,2 millones a sindicatos y patronales

Este miércoles, Vox ha votado no al decreto ley del Gobierno de Aragón que proponía el PP en el que se incluía distintas medidas económicas, como el aumento retributivo del personal del sector público, la reparación de los daños por la última riada, y subvenciones a sindicatos y patronal.

Este último asunto ha sido lo que ha despertado la indignación de los de Vox que lo califican de «decreto ómnibus», al incluir 5,2 millones para estos últimos. El decreto ley ha salido adelante con el voto del PP y PSOE, junto con el resto de las formaciones, incluidos Podemos, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.

Vox sobre este decreto para la riada

Para el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, la convalidación de este decreto ley 3/2025, es una «cacicada» y considera que este posicionamiento busca poner a la formación «en un compromiso». Tal y como explica Nolasco, si Vox hubiese votado a favor del decreto a favor de las ayudas a la riada, sus oponentes el día de mañana les tacharía de «haber dado subvenciones a los sindicatos».

«No nos parece ético, es una bajeza moral la inclusión de conceptos no relacionados», denuncia y pone de ejemplo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien denunció que precisamente ese modo de operar por parte del Gobierno de Sánchez, cuando se incluyó en el decreto ómnibus la cesión de un palacete de París al PNV, con la subida a las pensiones o la ayuda a los afectados de la DANA.

Para Nolasco, este tipo de gestos demuestran que «Azcón es un calco de Sánchez»: «Sin presupuestos y con decretos ómnibus que atrapa una serie de cosas para engañar al personal». «Las subvenciones a los sindicatos come gambas no tienen nada que ver con las ayudas a las zonas afectadas por las riadas». «Azcón no tiene vergüenza. Son auténticos inconscientes jugando con la vida de los demás y unos trileros», ha criticado.

PP: «Estas subvenciones dan estabilidad»

El PP ha quitado hierro al asunto justificando estas subvenciones dan «estabilidad» y que en Aragón «siempre ha habido acuerdo económico y social», y que las han dado los anteriores gobiernos socialistas y en el de Luisa María Rudi (PP): «Mediante estos acuerdos buscamos que haya elementos de formación, desarrollo y estabilidad».

«Estas subvenciones son las mismas que se dieron el año pasado”, ha resaltado recordando que Vox votó a favor. Nolasco se ha defendido recalcando que en ese momento en el que estaban en el Gobierno lo hicieron para “mantener la paz social», tal y como les pidió el PP, pero que, en contra partida, exigieron disminuir las partidas al desarrollo.

«Aquí toda subvenciones se justifica y se lleva a intervención. No se come nada raro», ha expresado el titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en alusión a Vox al tachar de «come gambas» a los sindicatos.

5,2 millones a sindicatos y patronal

El decreto aprobado supone la inyección de 1.475.000 euros para CEOE Aragón, 1.175.000 euros para Cepyme Aragón, 1.275.000 euros para UGT Aragón y 1.275.000 para CCOO Aragón, que son las cantidades a las que VOX se opone. El total de las subvenciones nominativas incluidas en el decreto ley ascienden a 5.853.861 euros.

Según Vox, estas subvenciones podrían «ir destinados a los afectados» y ha afeado que Azcón no se desplazara inmediatamente tras las tormentas torrenciales acaecidas a los lugares afectados.

«El presidente no se conforma con venir de un bodorrio tres días más tarde de Oleiros y no llamar a la UME. Ahora intenta meter en un aprieto a Vox», ha denunciado Nolasco, aludiendo a que el presidente aragonés se encontraba en esos días en la boda del consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, número dos en el Gobierno de Alfonso Rueda. «La actuación del Gobierno de Aragón fue negligente», ha añadido.

En este mismo pleno extraordinario, se ha aprobado otro decreto del Gobierno de Aragón con el apoyo de todas las formaciones, por el que se establecen medidas urgentes para la reparación de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón como consecuencia de las lluvias torrenciales de los días 13 y 14 de junio de 2025.