La ciudad de Zaragoza vive hoy una jornada de protestas marcadas por el sonido de los motores. El sector agrario retoma sus reivindicaciones con una tractorada masiva que cruzará las principales arterias del centro urbano.

Ante la previsión de importantes retenciones, se recomienda a los ciudadanos evitar el uso del vehículo privado y conocer de antemano las zonas más afectadas por las restricciones de movilidad.

Horario de la tractorada en Zaragoza hoy

La movilización está programada para dar comienzo durante la mañana de este viernes, 23 de enero. Los tractores iniciarán su despliegue desde diversos puntos de concentración en las afueras de la capital para converger en el casco urbano.

Se espera que el grueso de la columna motorizada entre en la ciudad a partir de las 10:00 horas, prolongándose la protesta y la presencia de maquinaria agrícola en las calles hasta bien entrada la tarde. El momento de mayor congestión se prevé coincidiendo con las horas centrales del día, cuando los manifestantes alcancen los puntos neurálgicos de la administración regional.

Por qué hay tractorada en Zaragoza

El sector primario aragonés vuelve a la carga para denunciar la precaria situación que atraviesa el campo. Los motivos que impulsan esta nueva movilización se centran en la falta de rentabilidad de las explotaciones, el aumento de los costes de producción y la excesiva carga burocrática impuesta por las normativas europeas.

Asimismo, los agricultores reclaman mejoras en el sistema de seguros agrarios y un apoyo más decidido por parte de las instituciones ante las inclemencias climáticas y la competencia desleal de terceros países.

Recorrido de la tractorada de Zaragoza hoy

El itinerario previsto para la jornada busca dar visibilidad a las quejas del sector pasando por los edificios institucionales más relevantes. Los tractores accederán a la ciudad principalmente por la Avenida de los Pirineos y el Puente de Santiago, para después dirigirse hacia el centro.

El eje principal de la protesta recorrerá el Paseo de la Independencia, el Coso y la zona de la Plaza de España. También se prevén concentraciones en las inmediaciones de la sede de la Delegación del Gobierno y el Departamento de Agricultura, con el objetivo de hacer llegar sus peticiones directamente a los responsables políticos.

Cortes de tráfico y calles cortadas por la tractorada

La movilidad en el centro de Zaragoza se verá seriamente comprometida durante todo el viernes. La Policía Local procederá al corte total de la circulación en los siguientes tramos a medida que avance la marcha:

Paseo de la Independencia : cerrado en ambos sentidos.

: cerrado en ambos sentidos. Puente de Santiago y Avenida de los Pirineos : restricciones de acceso al centro.

: restricciones de acceso al centro. Coso : cortes intermitentes según el volumen de tractores.

: cortes intermitentes según el volumen de tractores. Paseo Echegaray y Caballero: posibles desvíos en los accesos al Puente de Hierro y Puente del Pilar.

Se aconseja a los conductores utilizar el Tercer y Cuarto Cinturón (Z-30 y Z-40) para desplazamientos transversales y evitar el cruce del río por los puentes céntricos.

Cambios en el transporte público en Zaragoza por la tractorada

El transporte urbano será uno de los servicios más afectados por el desarrollo de la protesta:

Tranvía de Zaragoza : Es muy probable que el servicio se vea interrumpido en el tramo central (entre Gran Vía y las Murallas), funcionando en dos bucles aislados si la ocupación de las vías por los manifestantes lo requiere.

: Es muy probable que el servicio se vea en el (entre Gran Vía y las Murallas), funcionando en dos bucles aislados si la ocupación de las vías por los manifestantes lo requiere. Autobuses urbanos: Numerosas líneas (incluyendo la 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 y 40) sufrirán desvíos significativos en sus rutas habituales al no poder transitar por el Coso y el Paseo Independencia.

Desde el Ayuntamiento se recomienda consultar las redes sociales de @buszaragoza y @tranviadezaragoza para conocer las actualizaciones en tiempo real.