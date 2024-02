Los presupuestos del PP y Vox en Zaragoza: más inversión en familia y tauromaquia

Ya están aprobados los presupuestos de Zaragoza para 2024. Este miércoles, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha quedado evidente que el PP y Vox van de la mano en Aragón para bloquear a la izquierda.

Las partidas destinadas a la familia, la tauromaquia y la inversión dejan de manifiesto que Zaragoza está apostando por una dinámica distinta, con la ambición de convertir a la ciudad en un referente social, cultural y urbanístico en España. Y no solo eso. La alcaldesa popular Natalia Chueca quiere que, con estos presupuestos de 2024, Zaragoza pilote entre las ciudades europeas referentes en el deporte. Por eso, el arranque de los primeros presupuestos de la legislatura, sabe que son vitales para lograr los objetivos marcados.

De ahí que tras largas negociaciones, entre los dos partidos, han logrado entenderse y sacar adelante un presupuesto en el que se ven la impronta de ambos, en la línea que marca el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox para la conformación del Ejecutivo autonómico.

Por lo que este miércoles ha sido la confirmación de una izquierda aislada y sin opciones de influencia, tras la rueda de prensa de la alcaldesa con Julio Calvo, el presidente provincial de Vox en Zaragoza y portavoz del grupo en el Ayuntamiento, a finales del pasado diciembre.

El resultado para la ciudad de Zaragoza es palpable: una cifra récord con un presupuesto que asciende a casi mil millones de euros. La cifra concreta: 950.020.790 euros, lo que significa un 6,11% más que el pasado año. Y no solo eso. La partida en inversión alcanza los 108,3 millones de euros, es decir, la mayor dotación desde hace quince años.

Aprobamos el mejor presupuesto de 2024 para Zaragoza Tenemos un presupuesto récord, con casi 1.000 millones de euros, que nos va a permitir tener una ciudad mejor para todos Invertimos en todos los barrios, en políticas sociales, en cultura, en vivienda, además de desatascar… pic.twitter.com/k2gUNRFOHg — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) February 14, 2024

La alcaldesa ha celebrado la aprobación de los presupuestos, subrayando la inversión en el progreso de los barrios: «Tenemos un presupuesto récord en la historia de la ciudad de Zaragoza, con casi mil millones de euros, que nos van a permitir una ciudad mejor para todos. Tenemos un presupuesto récord en inversión, que es lo que queda al final de cada ejercicio».

Un nuevo urbanismo: Ciudad Inteligente del Deporte, riberas del Huerva…

Si de algo puede presumir el Consistorio de Zaragoza es de la financiación extra que ha conseguido para estos presupuestos de 2024, a través de la captación de los fondos europeos, gracias a la intervención de Blanca Solans al frente de dirección General de Fondos Europeos.

También hay que tener en cuenta el «acuerdo histórico» firmado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, con el Ayuntamiento de Zaragoza, en la primera comisión bilateral, en la que se acordó 70 millones de euros para impulsar la ciudad.

Gracias a la buena gestión de este equipo de Gobierno liderado por Chueca, en estos presupuestos de 2024, se han podido asentar las bases de proyectos que marcarán un antes y un después en Zaragoza. Sobre todo, en la apuesta por la Ciudad Inteligente del Deporte, con un presupuesto plurianual de 52,2 millones de euros hasta 2030.

Además de la construcción del estadio de la Nueva Romareda, que le permitan ser una de las sedes del Mundial de 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. De esta manera, el impulso decisivo del Ayuntamiento para constituir la sociedad entre el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, han hecho posible la primera aportación a estos presupuestos de 3 millones de euros.

Otro de los grandes proyectos trasversales, enfocados en la mejora de la calidad de vida de la ciudad, es la intervención que tendrá lugar en los próximos años en las riberas del río Huerva. En estos presupuestos, se da el pistoletazo de saluda para el acondicionamiento de esta zona hasta ahora olvidada, y a la que se destinan 10 millones de euros este año, en la que será la mayor transformación de su historia.

La impronta de Vox: tauromaquia, seguridad y familia

Más que les pese a la oposición de PSOE y Zaragoza en Común, la influencia de Vox en el Ayuntamiento es innegable y el sello en los presupuestos lleva también el membrete de los de Abascal. En palabras de la concejal Eva Torres, «mientras Vox tenga influencia y seamos decisivos, ustedes no volverán a gobernar en este Ayuntamiento, porque nosotros defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, frente a su sectarismo; la libertad, frente al comunismo; y la familia, frente a lo unipersonal y la soledad».

De la negociación, Vox ha conseguido que se destinen casi 300.000 euros en la defensa de la natalidad, con varios programas de la atención a la mujer embarazada y a la familia, así como la firma de distintos convenios con asociaciones dedicadas al apoyo a la maternidad, en su lucha por la defensa de la vida y la oportunidad de que las mujeres embarazadas tengan medios para poder salir adelante.

El barrio de San Pablo contará así mismo con una comisaria y una partida para su desarrollo de 300.000 euros. Así mismo, los presupuestos incluyen otra partida de 25.000 euros a la promoción taurina.

Por otro lado, los de Vox consideran que la bajada de impuestos es el «objetivo principal» de su partido, destacando la rebaja del impuesto de circulación un 10%, así como el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, al relajar los criterios (número de empleos creados y volumen de inversión) para el acceso a bonificaciones a IBI, ICIO e IAE.

Presupuestos de 2024: Las pymes, los autónomos

Ambos partidos han sacado adelante unos presupuestos con incentivos a la economía local. Cabe destacar la línea de apoyo a los autónomos y a las micropymes, presupuestada en 1.300.000 euros, así como el plan local del comercio, para ayudas a la competitividad con otro millón de euros.

El programa de Volveremos contará con 5.100.000 euros, incrementando en un 25% el presupuesto inicial de 2023.

En definitiva, un presupuesto que dirige sus esfuerzos a inversiones en los distritos y barrios, también los rurales, y que contemplan, entre otras medidas, obras importantes como la Celda del Prior en La Cartuja, la Torre de Santa Engracia en Movera, la Harinera de Casetas y la segunda fase de los vestuarios del campo de fútbol de Juslibol.