Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: «Somos la capital de la Hispanidad en Europa»

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, es profundamente consciente de los vínculos de la ciudad con la Hispanidad, y defiende con vehemencia por qué Zaragoza es la «capital de la Hispanidad en Europa». En algo más de un año, casi recién llegada a la política de la vida empresarial, la popular está impulsando la ciudad nacional e internacionalmente en todos los ámbitos: cultura, medioambiente, inversiones…

Con una energía arrolladora, se ha sabido rodear de un buen equipo para pensar y repensar en el modelo de ciudad enfocada en el futuro, pero «con un claro compromiso con nuestros antecesores: respetar las tradiciones populares y contagiar el orgullo por nuestras raíces».

En este sentido, Chueca aspira a intensificar los lazos con Hispanoamérica, gracias al vínculo espiritual que existe por medio de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, «aprovechando la posición geoestratégica de Zaragoza y su proximidad con Madrid».

En el marco del día de la Hispanidad, OKDIARIO conversa con esta mujer incombustible en el lugar más emblemático de la ciudad, la plaza del Pilar de Zaragoza, donde este sábado pasarán miles y miles de devotos de la Virgen, ataviados con los trajes tradicionales y llegados de todas partes del mundo, para componer la mayor ofrenda floral que existe en el planeta.

Un modelo de ciudad

PREGUNTA.- Alcaldesa, en sólo año usted ha impulsado la ciudad, como otros no han hecho durante mucho tiempo. Parece que tuviera pensada un modelo de ciudad desde hace mucho antes de ser política. Algo que se refleja en las mismas fiestas del Pilar. La nueva ceremonia de coronación de la Virgen del Pilar del día previo a la ofrenda ha sido espectacular….

R.- Muchas gracias. La verdad que yo creo que Zaragoza no había estado orgullosa de sus raíces ni de su cultura ni de su patrimonio, como merecemos. Lo que he intentado hacer en este año y medio es ponerlo en valor. Somos la capital de la Hispanidad, tenemos más de 2.000 años de historia.

Por su puesto, hace falta tener un gran equipo detrás para que nos dé ideas y nos acompañe en todas estas iniciativas. Los zaragozanos es lo que se merecen, y mientras sea alcaldesa mi labor es poner a la ciudad donde le corresponde.

P.- Una pregunta muy íntima, con la adrenalina de estos días, ¿logra conciliar el sueño?

R.- Hay días que mejor y otros peor [ríe], pero es fundamental dormir para luego poder estar al 100%. Se viven momentos muy emocionantes, el poder ser alcaldesa de mi ciudad es uno de los mayores honores. Hay que darlo todo para que las Fiestas del Pilar sean las mejores del mundo, y que sean no sólo masivas, sino seguras, tranquilas, cívicas.

El legado evangelizador

P.- Hoy es el día de nuestra patrona, y de la de muchos de millones de personas en el mundo, como patrona de la Hispanidad. Cuándo oye usted a la presidenta de México que España debería de pedir perdón, ¿qué se le viene a la cabeza?

R.- Me da mucha pena y tristeza que esta señora y su antecesor utilicen la gran historia que tenemos de España y de la Hispanidad, y los lazos que nos unen, para su guerra política. Están tratando de hacer un uso político de ello, como malos políticos, generando división, y diciendo barbaridades, además de una historia que sucedió hace 500 años. ¿Te imaginas que reprocháramos a los romanos que nos hubieran conquistado? Debemos mirar hacia el futuro.

Zaragoza, capital de la Hispanidad

P.- El consejero de Presidencia, Ángel Loren, explicaba en una entrevista a OKDIARIO que Zaragoza aspira a ser la capital de la Hispanidad en Europa, es algo muy ambicioso. Guatemala, en este caso como país invitado a la Ofrenda, ha sido pionero en estrechar lazos en estos días con la oficina de turismo entre ambas regiones, y potenciar la inversión. ¿Puede ser Zaragoza ciertamente la capital de la Hispanidad en Europa?

R.- Tenemos a la Virgen de la Hispanidad, pues la Virgen del Pilar es la patrona, y tenemos esa semilla sembrada. No es una ambición, estamos trabajando para ello. Esta mañana me he reunido con el presidente de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica, para establecer esos lazos.

Zaragoza está sólo a una hora y media de Madrid, la ciudad que mayor número de hispanoamericanos concentra en Europa, pero nosotros podemos ser ese enlace. De hecho, nos estamos convirtiendo en la puerta de entrada.

P.- Usted ha dado un paso al frente en la defensa de la legitimidad de María Corina Machado, la Agustina de Venezuela. La esposa de Juan Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, me contó que estando preso su marido en aquellos más de 1.000 días siempre rezó a la Virgen del Pilar… ¿Qué mensaje lanzaría a todos los venezolanos que quieren libertad?

R.- Que luchen por ella, que no renuncien ni se rindan. Están siendo muy valientes, y María Corina muy brava. El régimen dictatorial de Maduro no puede acabar con la libertad de millones de personas. Esto va a acabar pronto.

San Juan Pablo

P.- Este octubre se cumplen 40 años de la llegada de San Juan Pablo, siendo Papa. Un referente en la lucha contra el comunismo. ¿Qué han pensado para festejar su visita?

R.- Visitamos el presidente de Aragón, el arzobispo, en agosto al papa Francisco en el Vaticano, para pedirle que viniera en este aniversario. Fue muy emocionante. Su Santidad tiene la intención, si su salud y sus viajes se lo permiten. Lo recibiremos con los brazos abiertos, como recibimos a San Juan Pablo.

Tradiciones

P.- Luce usted la medida de la Virgen del Pilar en su muñeca, como Jorge Azcón, e incluso como el Presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede un artículo religioso regional convertirse en un símbolo internacional?

R.- Es un símbolo de la devoción, del cariño, que tenemos millones y millones de españoles y latinoamericanos a la Virgen del Pilar, con la creencia de agradecimiento a la Virgen por todo lo bueno que nos pasa, esa esperanza de que el futuro va a ser mejor y nos va a acompañar, eso se refleja en estas medidas. A todas las personas que nos visitan, les invitaría a que entraran a la Basílica del Pilar y compren su medida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Chueca (@nataliachueca_)

«La tauromaquia es sagrada»

P.- Hablemos de tauromaquia… La hemos visto varios días en las vaquillas, en los toros. Y además entrando por el patio de cuadrillas, con el mayor de los respetos que puede hacer un representante de una institución, como es saludar a las personas que se van a jugar la vida en nuestra ciudad. ¿La tauromaquia, en la tierra de Goya, es sagrada?

R.- Sin duda. Yo creo en la libertad, y no me parece lógico que todo el sector de la tauromaquia tenga que estar escondido o atacado por quienes no les gustan los toros. Hay que ser libres. Cada ciudadano tiene que disfrutar de las tradiciones que le gustan, y dejar disfrutar a lo demás con respeto.

En los últimos años, en Zaragoza se había perdido. Por ejemplo, no estaba en el programa de fiestas la programación taurina, cuando los festejos taurinos en las fiestas del Pilar reúnen por la mañana, 10.000 personas, por las tardes, otras 10.000. Pocos actos de los que programamos reúnen todos los días como mínimo 20.000 almas.

Por eso, hemos querido poner en valor la tauromaquia y apoyarla, como apoyamos el resto de programación de las fiestas del Pilar. Es nuestro patrimonio. Efectivamente, los toreros se juegan la vida, y hay una industria detrás y que viven y comen de esta tradición, y se debe nuestro respeto como cualquier otra afición como, por ejemplo, el fútbol.

Zaragoza en el horizonte

P.- Venimos de una inercia muy buena. El Vive Latino, las fiestas del Pilar… Recientemente, firmó con el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, un acuerdo de colaboración. Ha hecho una llamada de atención a todos los madrileños, invitándoles a pasar un fin de semana en la capital mundial de la Garnacha. A finales de octubre, debuta un espectáculo internacional en España. ¿Cómo se pueden lograr tantas cosas en tan poco tiempo?

R.- Todo esto lo tenemos en Zaragoza, sólo hay que apreciarlo, contarlo. Somos el epicentro de la garnacha, las únicas de las cinco uvas más importantes del mundo que es española. Propongo visitar Zaragoza y desde aquí visitar las tres denominaciones de origen que tenemos a menos de 90 km.

Además, el 25 de octubre, volverá a llenarse esta plaza como está hoy, con el show Monumental Tour, un festival de música electrónica y videoluces, sobre el patrimonio histórico de nuestra Basílica. Las reservas hoteleras provienen de todos los rincones del mundo…

En definitiva, tenemos mucho que ofrecer, por eso hemos cerrado un convenio con Madrid, porque Zaragoza tiene 700.000 habitantes y nuestro público más cercano para que nos vengan a visitar es el madrileño.

P.- En esta explosión del secesionismo que estamos teniendo en la Corona de Aragón, ¿Zaragoza puede ser ejemplar en cómo aunar ese amor por la patria chica y por la patria grande, que es España?

R.- Sin duda. Aragón formó parte del origen de España, estamos orgullosos de ello. El rey Fernando el Católico vivía aquí, en la Aljafería. Tenemos que enseñar a otras regiones, para poder combinar el sentirse muy maño, muy aragonés, y muy españoles, y muy orgullosos de nuestro país. No hay que confrontar, ni rivalizar. Hay que entender que somos la nación que somos por el pasado que tenemos.