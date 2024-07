Lambán: «Como español, socialista y aragonés, me opondré siempre a cualquier financiación singular»

Javier Lambán vuelve a expresar su rechazo ante la financiación singular con Cataluña que rompería «el principio de igualdad», entre el resto de comunidades como Aragón. Este martes, el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha comparecido ante los medios de comunicación en un desayuno informativo en la sede autonómica del partido en Zaragoza, donde se ha puesto al servicio de la prensa para responder las preguntas de los periodistas.

En este encuentro, Lambán ha dejado clara su postura sobre muchos asuntos candentes en la sociedad: la prensa, la situación política tras la ruptura de Vox, su liderazgo en el partido y las negociaciones del PSOE en Cataluña.

Lambán y la financiación de Cataluña

Javier Lambán (PSOE) ha rechazado tajantemente la financiación singular a Cataluña para investir a Salvador Illa como presidente, que supondría además la condonación de 15.000 millones de euros de deuda. «Como español, socialista y aragonés, me opondré siempre a cualquier financiación singular», ha defendido, advirtiendo que «el precio de ERC para investir a Salvador Illa (PSC) será muy alto porque, o se les entrega la llave de la caja de impuestos en su totalidad o el compañero lo va a tener muy complicado».

Lambán ha considerado que la financiación diferenciada para Cataluña significa «romper el concepto de cohesión del territorio sobre el que se basas la idea de España emanada de la Constitución española y va contra la idea de igualdad que tiene que defender un socialista».

Asimismo, en relación a la reforma de la financiación autonómica, el expresidente ha recordado que está pendiente desde 2014 y que, durante su mandato «hizo sus deberes con grandes acuerdos», tras lo que ha considerado que organizar una comisión de estudio en las Cortes de Aragón le parece «una pérdida de tiempo absoluta» porque «los cálculos están hechos».

🚨 Andalucía advierte: «La financiación singular de Cataluña será la llave a una hacienda pública propia» ✍️ @borjajimenezd le informahttps://t.co/rYKUxRcVDY — okdiario.com (@okdiario) July 15, 2024

Se ha mostrado «escéptico» sobre la próxima reforma del sistema de financiación porque «no está el horno político para bollos», aunque «Aragón no puede permanecer inactivo, al margen del debate nacional». Al tiempo que ha propuesto a Azcón retomar las reuniones con las comunidades autónomas que, en su etapa de presidente, firmaron los acuerdos de Zaragoza y Santiago de Compostela para reclamar una mejor financiación.

También ha vaticinado que las comunidades más ricas y pobladas, entre las que ha mencionado la Comunidad Valenciana y Andalucía, van a decir que están «injustamente financiadas» y pedirán «una especie de fondo de compensación en tanto llega la revisión definitiva del sistema».

Lambán y la prensa

«Cuando fui presidente del Gobierno demostré fehacientemente que para mí los medios de comunicación son un pilar fundamental de la democracia, pero no lo decía de boquilla, como lo dicen muchos colegas, sino lo decía creyéndomelo», ha comenzado su intervención.

«Conforme pasan los días y los meses, me aposento más en esa opinión. Les animo a todos ustedes, jóvenes la mayoría de ellos, a que perseveren en su oficio de periodista, a que no condesciendan con el poder, ni con las directrices institucionales, porque el futuro de la democracia depende fundamentalmente de eso», ha defendido.

«Tengo bastantes años, y a estas alturas de mi vida no voy a cambiar de opinión. Yo he sido absolutamente partidario de la libertad de expresión sin trabas sin ningún tipo de obstáculo, salvo los que las leyes ya establecen en este momento, tanto las leyes españolas como las leyes europeas», ha respondido Lambán al ser preguntado sobre la nueva Ley de Medios que el Gobierno de Pedro Sánchez presentará próximamente.

«No me pidan que hable de algo que todavía no se ha producido y no conocemos, pero mi idea con toda claridad es esa», ha explicado, añadiendo que «el problema de la política española no son ni los jueces ni los periodistas, somos los políticos».

Lambán, Vox y su dimisión

El propósito del desayuno, lejos de los que algunos pensaban, no ha sido el anuncio de su dimisión. Javier Lambán ha sido muy directo: «Mi dimisión no la presentaré jamás». «El día que deje de ser secretario general no será en formato de rueda de prensa. Dejaré de serlo como corresponde, en el próximo Congreso, momento hasta el cual mantendré mi status de secretario general, y estaré en permanente contacto con los compañeros responsables del partido».

Así mismo ha defendido que «nadie de fuera de Aragón» tiene que “resolvernos ninguna papeleta». «Lo único que pido a las bases aragonesas es que actúen pensando en Aragón y en sus intereses en de su partido en Aragón, en perfiles de hombres y mujeres rectos, con principios, que no entiendan la política como una simple carrera profesional, que dirijan sus apoyos en esa dirección, porque si no, el camino hacia el 2027 puede ser muy empinando para nosotros», ha expresado.

Como decíamos, el secretario general y ex presidente de Aragón ha alertado de la situación que se ha producido en España tras la ruptura de los pactos entre PP y Vox, y las consecuencias que ello tiene en la comunidad. «Vox es un accidente desgraciado en la historia de la política de España», ha valorado el socialista, quien ha opinado que el escenario de «policrisis» desencadenado la semana pasada se traduje en un «factor de inestabilidad de libro».

«Es la primera vez que un Gobierno no tiene acuerdo para tener la mayoría parlamentaria», ha señalado del PP, quien gobernará en minoría. Al tiempo que ha afeado el cese de las consejeras de Educación y de Presidencia, achacándolo a una muestra de «improvisación», en la anterior configuración del Ejecutivo.

En este punto, Lambán ha criticado el «tono altivo» de los populares este fin de semana respecto al PSOE en Aragón: «Es uno de los soportes claros desde la gobernabilidad». Al tiempo que ha tendido la mano al PP para «pacto de enjundia», como en financiación, sanidad, si bien ha advertido que no serán «la muleta» del Gobierno.