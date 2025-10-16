Un marroquí ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional en Zaragoza por atracar armado con un machete. Al detenido se le atribuyen tres robos con intimidación en salones de juego y uno más en grado de tentativa en la ciudad. En menos de un mes, el asaltante armado con un machete –que había adquirido en una tienda de Zaragoza– se había hecho con un botín de más de 20.000 euros.

Según ha podido saber OKDIARIO, el presunto atracador del machete es un marroquí de 23 años que vivía en Zaragoza. La detención se ha producido gracias a que un agente fuera de servicio reconoció al sospechoso y dio aviso a la comisaria que llevaba la investigación en el barrio de la Arrabal. Tras oír su declaración, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia decretó su ingreso en prisión.

El ladrón atracaba armado con un machete como se puede ver en el vídeo que complementa la noticia. El presunto atracador accedía a los establecimientos cubierto con un pasamontañas para no ser reconocido vistiendo ropa oscura.

Precisamente los agentes encargados de la investigación hallaron varias prendas de ropa presumiblemente utilizadas en los atracos cuando registraron su domicilio.

Se trata de una investigación llevada a cabo desde la Comisaría de Arrabal a raíz de dos denuncias por sendos atracos producidos los días 2 y el 6 de este mes de octubre respectivamente, en dos salones de juegos ubicados en el referido distrito policial.

Además, durante la investigación de estos hechos se tuvo conocimiento de un tercer atraco con el mismo modus operandi, que se había producido días antes en el barrio de San José. El autor del robo coincidía plenamente con las características del investigado en Arrabal.

Fruto del trabajo de los investigadores, se pudo identificar al presunto autor de los hechos y cuyos datos coincidían con los aportados por el comprador de un machete idéntico al utilizado en los atracos registrado un día antes del primer robo.

Tanto en los tres hechos consumados como en la tentativa de robo con intimidación el modus operandi del autor era el mismo, accedía al salón de juegos con el rostro oculto por un pasamontañas, completamente vestido con ropa oscura y armado con un machete, amenazaba al personal del local y les pedía el dinero.

Con los tres primeros atracos se habría hecho con un botín que superaba los 20.000 euros e intentó un cuarto asalto, si bien tuvo que abandonar a la carrera el salón del juego ante la negativa del personal y la colaboración de un cliente que recriminó la acción del delincuente y que propició su huida.

Los agentes encargados de la investigación grabaron en las bases de datos policiales una requisitoria que ordenaba la detención del identificado y fue el pasado martes cuando un policía fuera de servicio reconoció en los juzgados al sospechoso y dio aviso a la Comisaría de Arrabal.

Una vez detenido se practicó el registro del domicilio del presunto autor, en cuyo interior fueron halladas varias prendas de ropa presumiblemente utilizadas en los atracos.

A primera hora de la tarde del pasado miércoles, el detenido fue conducido hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia donde una vez oído en declaración se decretó su ingreso en prisión.