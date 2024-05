Conmoción vecinal por el asesinato de una mujer próximo a un edificio okupado de El Gancho en Zaragoza

El asesinato de una mujer este pasado fin de semana ha causado una gran conmoción en el barrio de El Gancho, en Zaragoza. Los vecinos se concentrarán este lunes a las nueve de la noche en la plaza San Pablo, a la que piden que acudan los ciudadanos por solidaridad, haciendo así mismo un llamamiento a los políticos para que se suman y tomen conciencia del alcance de la violencia en esta zona.

Un barrio sumido cada vez más en la degradación fruto de la okupación y los problemas que genera en la convivencia y que, en este caso, ha tenido un trágico final. Como contamos en este reportaje audiovisual de OKDIARIO, la violencia, la droga, la okupación y la inmigración ilegal han trasformado radicalmente esta zona del barrio de San Pablo, convirtiéndola en un área no go, es decir, un gueto peligroso que el resto de zaragozanos evitan.

«Saben que es mejor no pasar, no adentrarse, y donde la propia Policía está perdiendo poco a poco su autoridad», nos comentan algunos vecinos.

La última de las fatales consecuencias ha sido el cruel asesinato de una mujer búlgara en la madrugada del pasado sábado. Varios vecinos de la zona la encontraron tirada en la calle, entre bolsas de basura, ya sin vida. Al parecer, según ha podido saber OKDIARIO, se trataría de una pobre mujer indigente que llevaba tiempo malviviendo y a quien el destino le deparó este trágico final en las inmediaciones de un edificio okupado.

Asesinato de una mujer en Zaragoza

Como presunto autor del homicidio, ha sido detenido en Zaragoza un varón a quien se le imputa un delito de asesinato. El hombre detenido tiene 50 años y es español. Según confirman fuentes policiales, la mujer búlgara tenía 40 años de edad. En estos momentos, se descarta completamente que se deba a un asesinato por violencia de género.

La mujer fue hallada sin vida junto a unas bolsas de basura por varios vecinos en las inmediaciones del edificio número 152 de la calle Boggiero. Hay que subrayar que este edificio está siendo investigado por okupación ilegal y que, en estos momentos, el Grupo de Homicidios de Zaragoza mantiene precintado.

No es un caso aislado. El problema de la okupación lleva aparejado estos trágicos sucesos, como los acaecidos recientemente en el barrio de las Delicias de Zaragoza, donde en menos de 7 horas, fueron acuchilladas dos personas el pasado enero, en las inmediaciones de un garaje okupado, sembrando el terror en la zona.

Soy peluquera en el barrio Delicias de Zaragoza y este es el infierno que sufrimos con los okupas ✍️@paulaciordiahttps://t.co/odN6sah9vk — okdiario.com (@okdiario) January 16, 2024

En el caso de este edificio del barrio de El Gancho, lo advirtió precisamente Anselmo, el vicepresidente de la Plataforma de Afectados de El Gancho-Pignatelli, en la última junta del Distrito Casco Viejo, celebrada la semana pasada tras recibir avisos por parte de otros vecinos de la zona. «El edificio podía estar okupado y sería uno más de los 20 que actualmente tenemos en El Gancho», recuerda. Ahora ya es tarde.

Según ha podido saber OKDIARIO, no serían ciertas las primeras informaciones en las que se comentó que el cadáver estaba sobre un charco de sangre. Las primeras pesquisas señalarían que el hombre habría trasladado al mujer a a la calle, ya sin vida después de haberle golpeado. Todo apunta a que fue dentro del edificio okupado.

Así mismo, en un primer momento, varios diarios publicaron que la mujer murió acusa de un acuchillamiento en el cuello, pero, según parece, estas informaciones tampoco serían ciertas.

Por el momento se mantiene el secreto de sumario en la investigación al fin de esclarecer las causas del suceso. Esta tarde, el presunto asesino pasará a disposición judicial. El levantamiento del cadáver fue autorizado por el juez de instructor sobre las tres de las de la madrugada del sábado, y trasladado por la Hermandad de la Sangre de Cristo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, donde se le practicará la autopsia a la fallecida.

Primera víctima por violencia

«La primera víctima de violencia en el barrio de El Gancho, para su desgracia, nos deja un mensaje que plasma algunos de los problemas que asoman esta parte tan olvidada de nuestra ciudad», explica Anselmo, el vicepresidente de Plataforma de Afectados de El Gancho-Pignatelli, en una carta que ha hecho circular por redes sociales y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

«A los pies de una casa okupada, sobre bolsas de basura y escombros sacados a destiempo, yace el cuerpo sin vida de una persona desahuciada por la sociedad, lejos de mediaciones o mediadores, sin asistencia social que le ampare, más lejos si cabe de políticos sin el valor suficiente para atajar el problema de la descomposición de un barrio y el nacimiento de un gueto», continúa.

«No sé si una comisaría con policía de barrio hubiera evitado tu muerte, primera víctima por violencia en este barrio, pero igual es un buen primer paso para empezar a cambiar la percepción de gueto. Menos ‘¡Viva El Gancho!’, y más que podamos vivir en él. Porque las calles son dignas, las personas no. Y Lanuza ya no vive en el Casco Histórico porque le cortó la cabeza el poder», señala, a modo de colofón, aludiendo a la asociación de extrema izquierda Lanuza Casco Histórico, que ha tomado el relevo vecinal del desokupado Centro Social Luis Buñuel, referencia en Zaragoza del movimiento okupa durante años en la ciudad, alentado por el ex alcalde de Zaragoza en Común (ZEC), Pedro Santisteve, que recibirá este año la Medalla de Oro de la ciudad.

¿Qué queda en la calle Boggiero a estas horas? Una rosa azul en memoria de la mujer asesinada, puesta por la ex pareja, con un rosario blanco, anónimo, que pende de las cadenas del precinto de la Policía Nacional.

Sí, una rosa y un rosario rubrican la escena desoladora de un suceso cometido en los márgenes de una lacra urbana, la okupación, cada vez más generaliza, cada vez más normalizada por el Gobierno de Sánchez y sus delegaciones territoriales, y que requiere una solución de urgencia para que no arrastre a barrios completos en la miseria, la delincuencia y el crimen.