Azcón zanja la polémica por la postura de Vox sobre inmigración: «No voy a cesar a nadie por discrepar»

Este lunes, la izquierda en bloque ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el cese del vicepresidente, Alejandro Nolasco. Sin embargo, Azcón, al ser preguntado este lunes por la cuestión, ha zanjado que no va a cesar a nadie «por discrepar», este caso, en materia de inmigración.

La iniciativa de cese registrada de forma conjunta por parte del PSOE, Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida y Teruel Existe, han argumentado que se debe a que el vicepresidente alentó «el odio contra el islam con sus palabras», así como incitó «a la xenofobia, así como por sus reiterados exabruptos y declaraciones públicas contra la inmigración, utilizando su condición de miembro del Gobierno de Aragón para alentar la división la intolerancia y el odio».

Mientras tanto, el PSOE sigue eludiendo dar explicaciones ni disculpas por haber participado en una manifestación convocada por la Comisión Islámica de España, cuyo presidente, Aiman Adlbi, está investigado por la Audiencia Nacional, por financiación del terrorismo yihadista en Siria, precisamente lo que Nolasco alertaba en aquellas declaraciones junto a la Aljafería.

Sin embargo, el PP ha incidido, en múltiples ocasiones que pese a discrepar política e ideológicamente con su socio de Gobierno, no hay motivos para el cese. Además los populares insisten en que las competencias en esta materia la tienen ellos, a través de la consejería Bienestar Social y Familia, dirigida por Carmen Susín.

Por ende, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha salido en defensa de Alejandro Nolasco en la mañana de este lunes al ser cuestionado por esta cuestión.

Según ha defendido Azcón, este debate se debería a una estrategia de la oposición para desviar la atención ante «los problemas del PSOE». «Al PSOE sólo le interesa hablar de Vox, para no hablar de los problemas que tiene el PSOE, desde lo problemas internos, a los de corrupción, así como los problemas que tiene con la Amnistía», ha señalado.

En la misma línea que el portavoz de su partido, Fernando Ledesma, ha hecho unas declaraciones en la sala de prensa de las Cortes: «La izquierda ha vuelto a evidenciar su falta de proyecto político para Aragón y en España solo tienen una palabra: Vox».

El portavoz parlamentario popular ha lamentado que la izquierda aragonesa, fundamentalmente los partidos que formaban parte del anterior gobierno, «sigan sin querer hablar de los problemas de los aragoneses, no hacen ningún tipo de aportación constructiva».

«No hablan de vivienda porque fracasaron, no hablan de infraestructuras porque fracasaron, no hablan de sanidad porque fracasaron recortando presupuesto y despidiendo a miles de profesionales cuando estábamos saliendo de una pandemia, no hablan de bienestar social porque sus políticas fueron un fracaso», ha añadido.

PP y Vox ante la inmigración: posturas divergentes

Al respecto de la inmigración, Azcón ha insistido que «hay una absoluta divergencia de lo que piensan los actuales socios del Gobierno, pero la izquierda tiene que explicarnos cuándo ellos gobernaban y había discrepancias, si cesaban a sus consejeros. ¿A cuántos consejeros cesó el señor Lambán porque hubiera discrepancias en su Gobierno?».

«Ahora hablan de ceses cuando ellos no los hacían», ha destacado. Azcón al respecto del cese de Alejandro Nolasco, ha respondido brillantemente a la izquierda: «La izquierda piensa que cuando hay discrepancias en la izquierda, eso es pluralidad, pero cuando hay discrepancias en un Gobierno de centroderecha es una crisis». «No es verdad, no es verdad», ha añadido.

«Es el embudo, y mirar la realidad con una perspectiva absolutamente ideológica y de parte, que es lo que están haciendo los partidos de izquierda en este caso», ha concluido.

Alejandro Nolasco y la petición de su cese por la izquierda

Por su parte, el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha valorado la petición de su cese por parte de la izquierda de «fantástica», porque con ello, ha señalado, muestran que Vox es «la única oposición real» ante sus advertencias a los riesgos de terrorismo yihadista y a la islamización de España.

Nolasco ha manifestado su satisfacción por el hecho de que la oposición «soliciten mi enésima petición de cese». «Cuando hablan de delitos de odio, deberían mirarse el código penal. Yo ya expresé que no me metía con personas concretas. Respeto profundamente a todas las personas que profesen una religión u otra», recuerda.

«Les retrata a todos intelectualmente. No tienen la formación necesaria para ello», ha opinado al respecto de acusarle de delito de odio. «Esto todo es una estrategia para crispar», ha añadido.

Por su parte, Nolasco ha reiterado su preocupación ante el riesgo de una «islamización de España», así como su negativa a que «desde organismo públicos se de pábulo a festividades del islam que no tiene un trato igualitario entre el hombre y la mujer», haciendo alusión al panfleto del Ayuntamiento de Huesca sobre el ramadán en las escuelas.

El vicepresidente ha sostenido que, pese a lo que «quisieran algunos partidos políticos, cuando expreso declaraciones que no les interesa, hable como líder de Vox, y no como vicepresidente».

«No sé si lo que quieren es que lleve algún tipo de chapa que indique que voy como vicepresidente. Yo lo que sé es que soy Alejandro Nolasco y no me han diagnosticado ningún tipo de desdoblamiento de personalidad. Yo cuando hablo hablo como representante de Vox Teruel, como miembro del Ejecutivo nacional de Vox y como vicepresidente del Gobierno», ha aclarado.

Por su parte, el grupo de Vox en las Cortes ha considerado que en la oposición «son incapaces de asumir» su presencia en el Gobierno de Aragón.

Nolasco señala a la portavoz del PSOE en Aragón

El líder de Vox en Aragón ha valorado que la izquierda está empleando «todo tipo de artimañas sucias» para tratar de eliminarlo políticamente, tachándolos de «trapaceros y mendaces», aludiendo al bulo difundido por los socialistas de contratar al personal «a dedo» en el departamento. Precisamente, Nolasco ha destacado que el personal de su departamento es «funcionario ya adscrito al Gobierno».

Además, la partida económica para afrontar los cambios en la conformación de la plantilla está incluida «en los presupuestos aprobados en diciembre», han señalado los de Vox.

Cuando Mayte Pérez denigra a los funcionarios del Gobierno de Aragón de Despoblación hablando de «chiringuito» demuestra sus intenciones: mentir y crispar. ⁉️ ¿Piensa informar @MaytePerez2 de los gastos de chófer y hoteles del gobierno de @JLambanM ? pic.twitter.com/LjtJPbMlLg — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) March 25, 2024

«Es una campaña de acoso y derribo», ha expresado Nolasco, que «denigra a los funcionarios del Gobierno de Aragón hablando de chiringuito», tal y como se refirió a la consejería de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, de nueva creación en la comunidad y que está abordando con medidas concretas, por primera vez en la historia, el drama del invierno demográfico en Aragón.

Además, el vicepresidente ha lanzado una serie de preguntas a la opinión pública ante respecto de las críticas del PSOE que han recibido tanto el vicepresidente como el consejero de Turismo, Manuel Blasco, por alquilar un piso en Zaragoza a través del Gobierno de Aragón, para evitar gastos de desplazamiento y ganar el eficiencia.

Nolasco ha cuestionado si Mayte Pérez tenía un piso en Zaragoza y pese a ello se habría alquilado presuntamente habitaciones de hotel en la ciudad, así como los cuantiosos gastos de desplazamiento de Teruel a la capital aragonesa en el ejercicio de su desempeño en el Gobierno de Aragón.