Azcón implica a Cayetana Álvarez de Toledo en la recta final de campaña para confrontar con Vox

Jorge Azcón ha decidido reforzar la recta final de la campaña en Aragón invitando a Cayetana Álvarez de Toledo como uno de sus principales activos para confrontar con Vox. Una maniobra, la del candidato del PP a la reelección a la presidencia de la región, con la que busca frenar una posible fuga de votos del bloque de derecha hacia los de Abascal.

Según la última encuesta publicada por OKDIARIO el pasado lunes, el PP apenas sumaría un escaño más a los 28 parlamentarios que tiene actualmente -29 diputados- y que obtuvo tras los anteriores comicios celebrados en el año 2023. Vox, por su parte, podría duplicar sus resultados, pasando de los 7 hasta los 14 parlamentarios.

La presencia de la diputada del PP, considerada además como uno de los grandes azotes contra la formación que lidera Santiago Abascal, es, de hecho, una de las grandes apuestas del equipo de Azcón, también la suya personal, para estimular al electorado en la recta final de la campaña.

La que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso, integrante también del Comité Ejecutivo Nacional del partido tras su última remodelación en julio del año pasado es, por su parte, considerada como una de las voces más concluyentes en la pugna de los populares por el liderazgo del bloque de derecha entre el PP y Vox.

Lo cierto es que su invitación sigue la senda marcada al inicio de campaña cuando, el primer fin de semana en el camino hacia el 8F, se invitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, también líder del PP regional, Isabel Díaz Ayuso. Ella, junto a Álvarez de Toledo, vienen a ser dos apuestas seguras para Azcón que sirven para consolidar el proyecto, también los votos, de los populares en la región.

El hecho de invitar a la diputada del PP rompe también con la estrategia que los de María Guardiola hicieran en los pasados comicios en Extremadura. Y es que Azcón, por contra, se ha apoyado en miembros del Grupo Parlamentario Popular, tanto del Congreso como del Senado, para fortalecer su campaña en Aragón.

Cayetana Álvarez de Toledo, por su parte, ha venido manteniendo un perfil bajo en los últimos meses. Ello, aun a pesar de su presencia en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora al chavismo en Venezuela, María Corina Machado. También, a pesar de la crisis que la detención del líder chavista Nicolás Maduro provocó el pasado diciembre en la política internacional.