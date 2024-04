Azcón se desmarca de la postura de la inmigración de Vox: «Somos dos partidos distintos»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha desmarcado de la postura de la inmigración de Vox. Lo ha expresado claramente en el transcurso de su intervención en su comparecencia a petición propia: «Somos dos partidos distintos», añadiendo que «PSOE y PP están más cerca que los extremos de la bancada», en referencia a la postura de su propio socio de Gobierno.

«Las tres grandes familias europeas, que marcan la política europea, piensan lo mismo. El PSOE y el PP y los liberales europeos hemos aprobado una política de inmigración», ha expresado, «hay que reconocer que nosotros y vosotros -señalando al PSOE- votamos lo mismo, y discrepamos de los señores de Vox y de Podemos».

Lo ha hecho este jueves, en el pleno de las Cortes, a petición propia. Azcón se ha ratificado en la posición que mostró el PP sobre la postura de la inmigración de Vox, cuando el vicepresidente, Alejandro Nolasco, pronunció las declaraciones en las que alertó de la amenaza yihadista, así como su oposición al patrocinio del islam con dinero público, por ejemplo, a través de folletos divulgativos en las escuelas sobre el ramadán.

Son pocas las veces que un político logra con un gesto revolucionar el debate público en toda España. El folleto roto financiado por el Ayuntamiento de Huesca, por parte del de Vox, fue emitido en prime time en los telediarios de las principales cadenas de TV, así como publicado por casi todas las cabeceras de prensa.

🚨| URGENTE: El vicepresidente de Aragón, en España; Alejandro Nolasco, rompe un folleto del Ramadán en Huesca: “Está es mi respuesta a esta multiculturalidad…El Islam es la religión del maltrato a la mujer”. 🔥 ¿Apoyas a este patriota que se revela contra el yihadismo radical? pic.twitter.com/yiGq5sxFYq — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 13, 2024

Azcón, la izquierda, Vox y la inmigración

El de Vox dio en la línea de flotación que el propio Gobierno de España ha dejado manifiesto en su nueva Estrategia contra el Terrorismo, coordinada por el Ministerio de Interior, en el que alerta de la relación con la inmigración irregular y la amenaza del terrorismo islámico, sobre todo, proveniente de la zona del Sahel.

Sin embargo, este hecho, no ha interferido en la posturas de cada partido sobre la declaraciones de Nolasco. La izquierda en bloque, tanto en Aragón, como desde Moncloa, acusaron al vicepresidente de incurrir en un delito de odio. Contrasta, sin embargo, la actitud que luego han tenido en los tribunales, puesto que todavía no se conoce que lo hayan denunciado.

Durante la mañana, han insistido en el cese de Nolasco, y concretamente el PSOE ha eludido nuevamente pronunciarse, tal y como le ha exigido Vox, por su participación el pasado 17 de marzo, en una manifestación organizada por la Comisión Islámica de España, que pidió la dimisión de Nolasco, y que precisamente el presidente de dicha entidad está investigado por la Audiencia Nacional por financiar el terrorismo yihadista de Al Qaeda en Siria.

La izquierda acusa pero no va a los tribunales

El presidente Azcón ha insistido, en su comparecencia, en las acusaciones infundadas de la izquierda por dicho supuesto de odio que habría cometido Nolasco. Una cuestión son las decisiones del Gobierno, otra las posturas políticas, ha matizado.

«Si verdaderamente creen que el Sr. Nolasco hubiera cometido delitos de odio, les habría llevado a los tribunales. ¿Por qué no le han llevado?», ha interpelado. «Si el Sr. Nolasco es condenado por delito de odio, lo cesaré, pero si se debe a que piensa distinto que yo, o que ustedes, no lo voy a cesar», ha zanjado.

Del mismo modo, Azcón, ha defendido que la inmigración no forma parte de los acuerdos entre ambos partidos. Algo que es así, puesto que, además, la consejera competente en esa materia, Carmen Susín es del PP.

Si bien es cierto, que la primera reunión del seguimiento del pacto, se vertebró precisamente por el asunto de la recepción de los menores no acompañados (MENAS), casi medio millar de menores que Aragón ha acogido desde octubre, muchos de los cuales además, habiéndose declarado menores, las pruebas forenses demostraron que habían mentido. La tasa daba vértigo: el 95,8% de los inmigrantes menores que dijeron serlo no lo eran.

Pese a ello, Azcón ha reiterado que «hay que distinguir entre la acción del Gobierno y los partidos que la conforman». «El PP se desmarcó de la posición de Vox. No es posible identificar el terrorismo o la relación machista con una religión». «No se debe criminalizar a un colectivo por su fe», ha señalado.

En ese sentido, por alusiones y en contestación a la izquierda, Nolasco se ha ratificado en su postura, incidiendo que el islam es «una ideología que fomenta el maltrato a la mujer». Unas declaraciones difíciles de contradecir a la luz de las propias declaraciones del líder supremo de la tiranía teocrática de Irán, «nuestras mujeres deben taparse y obedecer».

Nolasco se ha defendido insistiendo que no es lógico que le llamen «racista», puesto que el «islam no es una raza». Los de Vox han sostenido que «respetan a los musulmanes», así como a cualquier creyente, pero retiran que «nuestro modelo de sociedad es incompatible con nuestra forma de vida. No queremos una islamización de España. No fomentan la igualdad».

Las políticas de integración de Aragón sobre inmigración

Como es sabido, las competencias en inmigración de los gobiernos autonómicos son mínimas, aunque sí es cierto que son los responsables de atender a los MENAS. Azcón ha comparado los fondos destinados a las políticas de acción social de inmigrantes, frente a las que llevó a cabo el anterior Ejecutivo de izquierdas.

Según los datos arrojados por el presidente Azcón, el actual Gobierno destinará en este 2024, incluso 61.000 euros más. Así mismo, Azcón ha preguntado a la oposición si había alguna decisión del Ejecutivo en contra de la integración de los inmigrantes.

Un silencio de la oposición, que Azcón ha aprovechado para salir victorioso de la comparecencia. «Los 400 menas los atendemos lo mejor que podemos». Mientras ha criticado la gestión del Gobierno de España, que envió sin avisar a Aragón «200 menas a Sabiñánigo, muchos en pantalón corto y en chancletas en octubre».

Así mismo ha recordado la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez en esta materia, puesto que la sala del aeropuerto de Barajas, «tiene un problema de asilo, que está trasladando a Aragón». Además de señalar que la propia Cruz Roja ha rechazado gestionarlo por el propio caos desencadenado.