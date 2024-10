Azcón capta 26 millones para Teruel en la reunión con Sánchez: «Es en lo único que nos ha escuchado»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido con el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, en la reunión bilateral celebrada este jueves, tras recibir al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y antecediendo a la de Navarra, María Chivite.

Jorge Azcón había allanado el camino de esta reunión, enviando la semana pasada un documento con las necesidades más urgentes de la comunidad autónoma, en materia de energía, infraestructuras y proyectos estratégicos en Aragón, tras haberse reunido con los representantes de todos los partidos políticos.

Sánchez y el Fondo de Inversiones de Teruel

Azcón ha afeado el escaso compromiso mostrado por Sánchez para sacar adelante las propuestas que le ha planteado en la reunión. Con la sorna que caracteriza a los aragoneses, Azcón ha expresado que el encuentro «no ha sido infructuoso, porque ha dado un fruto». El popular hacía referencia así a una deuda histórica que el Gobierno de España saldará con la provincia de Teruel, al aumentar en 26 millones el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Este fondo llevaba congelado casi 20 años desde 2006, y es de vital importancia para la comunidad. En los próximos dos años, se incrementará anualmente 13 millones, hasta alcanzar los 86 millones de euros en total, dejando atrás los 60 millones, como era hasta ahora, en la que ambas instituciones aportaban el 50%.

Azcón: «No había otra alternativa»

Este acuerdo alcanzado entre Azcón y Sánchez para incrementar el FITE, ha sido valorado por el aragonés como «una reivindicación justa». «No tenía otra alternativa para llegar a un acuerdo. El fondo de compensación territorial se duplicaba y, como Aragón no está dentro de este por razones históricas, se creó el FITE para paliar una injusticia. No tenía sentido que ese fondo se duplicase y que el FITE siguiera congelado desde 2006», ha señalado.

A este respecto, Azcón ha enfatizado que estos fondos sirven para «luchar contra la despoblación y para que hagamos justicia. Es tratar a Teruel con la igualdad que se trata a otras provincias».

«Teruel no es Cataluña»

Azcón ha incidido que «Teruel no es Cataluña», y que la comparación del Gobierno de España sobre las ayudas al funcionamiento que reciben las zonas más despobladas de España (Teruel, Cuenca y Soria), «fue insulto»: «Así se lo he transmitido al presidente, y también le he indicado que deberían pedir perdón».

Además, ha defendido que se deben aumentar las ayudas al funcionamiento de las empresas del 1% al 20%, como indica la UE. Una reivindicación que hace suya también CEPYME Teruel, en boca de su presidente, Jesús Blasco, quien denuncia que «en los años que llevan en funcionamiento, en total las tres provincias juntas sólo han recibido 28 millones de euros».

«Estos 28 millones de euros han significado en términos reales que se ha bonificado a las empresas en 18 euros mensuales por trabajador que se ha contratado. Esto es indecente y un insulto a la inteligencia, tratar de comparar lo que son las ayudas al funcionamiento con la implementación de un nuevo sistema fiscal a la comunidad», explica Blasco a OKDIARIO.

Los fondos estatales

Al mismo tiempo, ha recordado que Aragón recibirá 1,6% menos de los fondos estatales el próximo 2025, frente a la subida del 2,5% de media para el resto de las autonomías. «Será la única que tenga menos fondos junto con Extremadura», ha resaltado.

«Queremos una explicación inmediata del Ministerio de Hacienda a este respecto», ha señalado Azcón, «se lo hemos exigido a Sánchez y nos ha respondido con palabras huecas».

¿Y el resto de los temas?

Respecto de las otras 44 propuestas que Azcón llevaba a la Moncloa, el aragonés ha expresado que «Sánchez no ha hablado». En este sentido, Azcón ha instado al Gobierno central a que «emplace a sus ministerios» a trabajar en los temas que se recogieron en el documento de trabajo facilitado por el Ejecutivo aragonés de forma anticipada a esta reunión.