El Ayuntamiento de Zaragoza prohibe un acto «antisemita» de la izquierda radical tras la noticia de OKDIARIO

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cancelado el acto que tenía previsto celebrar una organización de ultra izquierda el próximo viernes en el Centro Cívico Estación del Norte.

Tras la noticia publicada por OKDIARIO, haciéndonos eco de la denuncia de la comunidad judía, el Ayuntamiento liderado por Natalia Chueca ha decidido no autorizar la jornada organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), una entidad que lleva meses actuando con toda impunidad en España pese a sus discursos de odio.

Fuentes municipales sostienen que en espacios públicos se velará «por no permitir discursos de odio antisemita», lo que les ha llevado a tomar cartas en el asunto y detener estas jornadas que ya se habían celebrado en Sevilla y Madrid este pasado domingo, ya que CJS está presente en numerosas ciudades españolas, siendo la responsable de la coordinación de la mayoría de las marchas celebradas en estos dos años en nuestro país.

Tras la firma del acuerdo histórico entre Israel y Hamás para lograr la paz, la CJS lejos de celebrar el trato, reivindica la destrucción del estado de Israel como «única solución».

Esta actividad se había solicitado el pasado 18 de septiembre como «jornadas contra el militarismo y la guerra». Sin embargo, tras la noticia de OKDIARIO que desvelaba el contenido y propósito de las jornadas, con el lema «NI UN RESPIRO AL SIONISMO», el Consistorio explica a este diario que ha optado por cancelarla.

Desde el gobierno municipal rechazan este tipo de actividades y recuerdan que los populares ya se negaron «a ceder el espacio público a terroristas cuando el alcalde era Pedro Santisteve –Zaragoza en Común (ZeC), el partido homólogo a Ada Colau–». «Si quieren celebrar estas actividades que se vayan a un espacio privado o a las sedes de los partidos políticos», añaden.

La comunidad judía tras el acto cancelado en Zaragoza

La comunidad judía celebra la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza después de haber registrado una solicitud para que se suspendiera de modo inmediato la jornada prevista por la CJS, así como se investigue a esta organización por el acto antisemita.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento señalan que no tenían constancia de la denuncia –pese a que la entidad señala que fue firmada y sellada por el centro cívico–, y que no ha sido hasta en la mañana de este miércoles cuando la petición se había registrado oficialmente, pese a que la asociación insisten en que la cursaron el pasado jueves.

Se trata de la entidad Amistad Judeo Aragonesa (AJA). AJA va un paso más y pide que «se revoque cualquier autorización o licencia concedida a la Coordinadora Juvenil Socialista» y «se ponga en conocimiento de la Fiscalía y la Policía los hechos denunciados», basándose en el Código Penal (artículo 510.1), que establece explícitamente la protección de los judíos a fin de evitar persecución.

Por su parte, Vox ha mostrado su solidaridad con la comunidad judía y ha celebrado la decisión del Ayuntamiento. El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha puesto de relieve que el responsable de haber aceptado en un primer momento la celebración de esta actividad antisemita es el presidente de la Junta del Distrito del Arrabal, el edil socialista Horacio Royo.

«Pediremos explicaciones, queremos saber si lo autorizó», ha explicado en rueda de prensa. Momento después, el socialista ha negado que hubiese sido él quien la hubiese autorizado.

¿Qué es la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS)?

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) es el brazo de acción de la formación de extrema izquierda Movimiento Socialista (MS), un partido de ultra izquierda antisistema que tiene su origen en País Vasco y se define como comunista.

Así mismo son los responsables de las pancartas gigantes con el mismo

con el lema «NI UN RESPIRO AL SIONISMO» en el pregón de las fiestas del Pilar.

El Movimiento Socialista y de la CJS están logrando capilarizarse sigilosamente en las universidades españolas. Desde su creación en marzo de 2024, la CJS lidera las movilizaciones propalestinas que están arrastrando a multitud de extremistas de izquierda.

Aprovechando la huelga convocada este miércoles por Confederación General del Trabajo (CGT) y paros laborales parciales de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), la CJS participará en las manifestaciones con el lema «Pararlo todo por Palestina». En País Vasco y Navarra se han sumado numerosas entidades como Palestinarekin Elkartasuna. EH Bildu también ha dado su respaldo.

De hecho, Palestinarekin Elkartasuna es una de las asociaciones que estaban invitadas a las jornadas que se iban a celebrar en Zaragoza. Su portavoz, Xavier Losada, en rueda de prensa manifestó que había que «multiplicar la presión para deslegitimar el Estado de Israel, porque no es un proyecto legítimo, sino colonial y debemos tender hacia su disolución2.

El acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamás no es suficiente para el Movimiento Socialista (MV),que aboga por Palestina como el único estado en la región.

Los militantes del Movimiento Socialista siguen amenazando con incendiar las calles tras un lunes histórico en Egipto con la firma del acuerdo de Trump. «No habrá paz hasta que no queden ni los cimientos del Estado sionista de Israel», aclaman en sus redes sociales a través de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).