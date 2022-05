Vox no se fía del CIS andaluz que da la victoria al PP: «Menudo chasco se van a llevar»

Vox da nula credibilidad al CIS andaluz publicado este lunes que otorga al PP-A una holgada victoria el próximo 19J. La formación de Santiago Abascal confía en que su candidata Macarena Olona será la ganadora final de los comicios y la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.

«Qué ganas tenemos de verles las caritas», ha señalado el partido en redes sociales, advirtiendo al resto de candidatos de lo que les espera el 19 de junio: «Menudo chasco se van a llevar».

Qué ganas tenemos de verles las caritas el próximo 19 de junio cuando sepan que @Macarena_Olona será la próxima presidenta de Andalucía. Menudo chasco se van a llevar 😂 pic.twitter.com/Z8KF9ySvlo — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 30, 2022

El último sondeo publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) sitúa a Vox como tercera fuerza política en la comunidad, duplicando sus actuales once diputados hasta alcanzar los 21 o 23. Un resultado que le permitiría conformar un gobierno de coalición con el PP-A, que ya roza la mayoría absoluta (55) con 49 escaños y el 39,2% de los votos. El PSOE-A quedaría 15 puntos por debajo de los populares y obtendría entre 31 y 32 diputados frente a sus actuales 33. Por su parte, Ciudadanos (Cs) cae en picado y perdería la práctica totalidad de su representación parlamentaria. La citada encuesta otorga al partido naranja entre uno y dos escaños frente a los 21 actuales.

No obstante, desde Vox consideran que el último sondeo de Centra -entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta- no recoge el sentir de los andaluces y Olona cosechará un resultado aún mejor que le permitirá alcanzar el sillón de San Telmo.

La candidata de Vox ya ha dejado claro que la victoria en las elecciones andaluzas será una disputa entre su partido y el PSOE-A, relegando al actual líder andaluz, Juanma Moreno, a un tercer escalón. «Sería un vicepresidente extraordinario, va a tener su espacio y se va a sentir realizado aportando su experiencia de gestión conmigo al mando», señaló la pasada semana.

Asimismo, el portavoz de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha augurado este lunes que su formación ganará los comicios andaluces, aunque si no logran ser los más votados formará igualmente parte del Gobierno autonómico. «En el supuesto de que gane, el PP tendrá que aclararse: con el PSOE o con Vox. Tendrá que decidir, no vamos a dar ni un voto gratis, ni siquiera una abstención. Si el PP sigue insistiendo en esa idea de que va a desarrollar políticas distintas a las de Vox, se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa al Parlamento andaluz, incluida la de proponerse a sí mismos para la Presidencia», ha deslizado.