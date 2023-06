Vox destroza al PSOE con las 6 verdades sobre Doñana: «Alientan boicots y dicen defender al sector»

Las redes sociales del PSOE cargaban contra la cuenta de Vox Andalucía tras acusar al ministro de Agricultura, Luis Planas, de mentir… y se han llevado una oleada de zascas. Es uno de esos ejemplos en los que se puede afirmar que los socialistas van a por lana… y salen trasquilados.

Todo comienza con un comentario, también en redes sociales, en el que Planas asegura que PP y Vox han prometido regadíos a agricultores, algo que desmiente tajantemente Vox: «O no se ha leído ley o, peor, se la ha leído y miente. No se ha prometido regadíos a ningún agricultor, sobre todo porque la proposición de ley del Condado de Huelva es de ordenación del Territorio y no toca agua. Estaría bien que, como ministro, no mintiese».

A tal respuesta, la cuenta oficial del PSOE lanza el siguiente comentario: «VERDAD: desde la iniciativa de PP y Vox, Doñana está en boca de toda Europa. VERDAD: hacen un daño inconmensurable. VERDAD: tienen la misma estrategia en Castilla y León. VERDAD: son la peor España. VERDAD: el PSOE apoya sin fisuras al sector de los frutos rojos de Huelva».

Sin embargo, la oleada de zascas que se llevan los socialistas por parte de Vox Andalucía es épica:

«La verdad que al PSOE no le interesa:

VERDAD: Desde la iniciativa de VOX y PP, el PSOE ha manoseado Doñana buscando votos.

VERDAD: Sánchez ha alentado el boicot de Alemania a la fresa de Huelva, pero luego te cuentan que defiende «sin fisuras» el sector.

VERDAD: La iniciativa para regular las tierras de la Corona Norte del Condado de Huelva es de ordenación del territorio, no toca agua.

VERDAD: Sánchez lleva años prometiendo infraestructuras hídricas vitales para Huelva que jamás ejecuta.

VERDAD: Sánchez es el que se baña en una piscina en la finca de Las Marismillas, en Doñana, que llena con el agua que niega a los agricultores.

VERDAD: Si Andalucía siguiese los pasos de Castilla y León, en cuyo Gobierno está Vox, sin duda que nos iría mucho mejor a todos».