Velarde se ríe de Feijóo tras hacer desaparecer a Podemos Andalucía: «¿Durará más que esta lechuga?»

Martina Velarde, diputada de Sumar en el Congreso y líder de Podemos en Andalucía -o lo que queda de él-, se ha mofado este viernes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tratando de reírse del tiempo que le queda en la política. Un tiempo que a su partido se le ha acabado en Andalucía y en todo el territorio nacional. Sin embargo, llama particularmente la atención que se ría ella de algo así cuando Podemos Andalucía dejó de tener representación en el Parlamento por su incapacidad, toda vez que no entregó a tiempo la documentación para poder presentarse a las elecciones autonómicas de 2022 y, por tanto, desapareció por completo de la Cámara autonómica. Ella, sin embargo, se ríe de Feijóo compartiendo en sus redes sociales el siguiente tuit:

Pero es que, además, quien parece ir dando constantemente lecciones éticas y morales sobre política resulta ser una de las personas con más hipocresía del Congreso. Y es que Velarde cargó con dureza contra Sumar tras el veto y destrozo de los de Yolanda Díaz a Irene Montero. Sin embargo, Sumar terminó ‘comprando’ a una Martina Velarde que no dudó en sumarse al barco de Díaz apenas unos días después de cargar contra ellos.

Tras criminalizar a Yolanda Díaz por su veto a Irene Montero y de mofarse del proyecto de la entonces ministra de Trabajo, su silencio pasó a ser atronador. El motivo: el acuerdo firmado y aceptado por la dirección de Podemos contemplaba encabezar la lista de Granada, colocando a Martina Velarde como número 1 de la lista.

Hace apenas unos días, Velarde aseveraba que «nadie» le «va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid ni desde Valencia ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021». La líder morada en la comunidad recordaba que en las elecciones andaluzas de 2022 ya hubo una «experiencia piloto del sumatorio» que no cuajó, aunque «con esos mimbres tampoco extraña», afirmaba mofándose completamente del proyecto Sumar que ahora integra.

«La unidad no fue unidad, fue ‘esto son lentejas’. Sumar vino desde Madrid y decidió quién tenía que ser la candidata o cuestiones como que Más País debía tener el número 1 por Sevilla», añadía Velarde, que también afirmó que «nadie me va a dar lecciones de generosidad, tampoco van a convencerme que hoy empieza todo. No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país. Respecto a Sumar, hoy no empieza nada porque todo empezó en Andalucía».