Los Tedax inspeccionan varias zonas de Córdoba tras hallar 4 granadas de la Guerra Civil en 3 días

Tedax de la Policía Nacional tienen a Córdoba bajo vigilancia después de que en solo tres días hayan aparecido cuatro granadas de la Guerra Civil, la última este miércoles en el polígono Amargacena. El hallazgo llegó pasadas las 13:15, cuando una empresa del citado polígono avisó de un Realejo, motivo por el que ahora los Tedax recorren estos terrenos de la ciudad. Agentes delde latienen abajo vigilancia después de que en solo tres días hayan aparecidode lala última este miércoles en el polígono Amargacena. El hallazgo llegó pasadas las 13:15, cuando una empresa del citado polígono avisó de un artefacto explosivo ; los especialistas lo aseguraron y lo trasladaron para su detonación controlada. Antes, entre el lunes y la mañana de miércoles, otras tres granadas más se han encontrado en una obra del barrio del, motivo por el que ahora losrecorren estos terrenos de la ciudad.

El primer aviso llegó el lunes desde la Casa de los Guzmanes, un palacete del Realejo que fue hogar del general José Enrique Varela durante los inicios de la Guerra Civil y que está en obras para convertirse en hotel. Un obrero encontró la primera granada. Este miércoles la cosa se ha complicado: el mismo trabajador daba con otra a las 11:30, y a las 13:00 aparecía la tercera.

En cada caso, los Tedax siguieron lo entrenado: acordonaron la zona, cortaron el tráfico, desalojaron viviendas y comercios cercanos y retiraron los explosivos sin que nadie saliera perjudicado. Todo bajo control, pero con tres artefactos en dos días, la alerta ya estaba encendida.

Entonces llegó lo del polígono Amargacena. Minutos más tarde de los artefactos explosivo encontrados en la casa del que fuera general durante la Guerra Civil, una empresa reportaba el cuarto hallazgo, y aunque el protocolo fue el mismo —asegurar y trasladar—, el cambio de escenario intriga. Mientras las granadas del Realejo tienen un vínculo claro con un edificio de pasado militar, en el polígono industrial no hay pistas tan evidentes. Fuentes policiales dicen que los Tedax están revisando con detalle ambas zonas, especialmente la obra del Realejo, por si el subsuelo esconde más. Policía Local, Nacional y bomberos han estado presentes en cada operativo.

La provincia fue un punto caliente entre 1936 y 1939, con combates cerca de la capital y depósitos de munición que quedaron desperdigados. Publicaciones locales de Córdoba han recogido casos similares en los últimos años, y expertos advierten de que algunas granadas pueden seguir activas tras décadas enterradas, lo que obliga a los Tedax a tratar cada hallazgo como una amenaza real. El proceso es meticuloso: analizar, retirar y destruir en un lugar seguro, lejos de la ciudad.