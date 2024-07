Una técnico víctima del ‘lawfare’ socialista en Jerez: «Fueron a por mí por denunciar sus sobresueldos»

La juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Jerez ha archivado la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de Jerez a finales de 2020, entonces gobernado por la socialista Mamen Sánchez, contra dos funcionarios municipales, por descubrimiento o revelación de secretos. El presunto delito que habían cometido era el de denunciar los sobresueldos y las excesivas nóminas de los socialistas en un Ayuntamiento con más de 1.200 millones de euros de deuda. Mamen Sánchez no dudó y utilizó toda su artillería judicial para atacar a los denunciantes, que única y exclusivamente habían hecho su trabajo. Ahora, más de tres años después, se ha archivado la causa y ha terminado, por fin, la pesadilla para las víctimas del lawfare socialista.

Una de estas víctimas es Nausika Botamino, entonces delegada sindical de CSIF y miembro del PP de Jerez, quien denuncia que el PSOE no ha dudado en utilizar recursos públicos para «castigarla y perseguirla, sindical y políticamente». Hemos hablado con ella sobre este lawfare y también sobre el victimismo socialista, que acusa precisamente a todo el que no piense como ellos de utilizar las persecuciones judiciales contra el PSOE.

Pregunta.- Queríamos tener a la protagonista de esta persecución judicial por parte del PSOE. Y aquí te tenemos. Cuéntanos tu historia…

Respuesta.- Esto fue en 2020. Yo soy del PP, es algo que no oculto porque incluso fui en la lista en la candidatura a la alcaldía de Jerez, y aparte también pertenezco al sindicato CSIF. En aquel momento yo era bastante modesta, pero teníamos una actividad política y sindical importante. Denunciamos determinadas políticas de recursos humanos, con sobresueldos, con sueldos que llegaban hasta los 140.000 euros o 150.000 euros, que en una administración como el Ayuntamiento de Jerez, con 1.200 millones de euros de deuda, nos parecía una barbaridad.

Y, bueno, la represalia fue empezar a ir a por mí, y a por mi compañero de forma colateral, desgraciadamente. Lo primero que hicieron fue abrir un expediente disciplinario sin fundamento. Mis propios compañeros en bloque me defendieron, con lo cual se vieron impedidos para continuar con ese expediente disciplinario con el que pretendían claramente echarme. Y recurrieron a una denuncia penal, que no tenía ningún fundamento, y que estaba basada únicamente en indicios, y por la que se me pedía cárcel o inhabilitación. Simplemente por hacer mi trabajo.

Al final la juez, después de tres años y medio, ha decretado que no existe indicio alguno de delito. Pero el ataque fue descomunal desde el punto de vista personal. En la rueda de prensa que dieron utilizaban mucho la palabra ‘presuntamente’, pero utilizando ese artilugio nos pusieron como auténticos delincuentes. Y el caso de espionaje tuvo repercusión incluso nacional.

Pregunta.- Cuando ves ahora a socialistas quejarse del lawfare y de las persecuciones judiciales, ¿qué se te pasa por la cabeza?

Respuesta.- El gobierno socialista en Jerez demostró que era un gobierno de lo más agresivo. Yo llevo 25 años en la administración y he visto alcaldes de todo tipo. Y yo puedo asegurar, y creo que mis compañeros también, que jamás habíamos visto el ensañamiento y los ataques que sufrimos los trabajadores municipales con el gobierno socialista. O sea, que digan eso (lawfare, persecuciones judiciales…), es de absoluta hipocresía, porque ellos son los que realmente llevan ese tipo de ataques sectarios y sin ningún tipo de escrúpulos. O sea, no les pesa ni lo personal, ni lo profesional, ni nada…A mí me hace mucha gracia cuando lo veo porque precisamente ellos son los más radicales, los más dictatoriales y los más sectarios. O sea, ni mujer, ni trabajadora, ni madre, ni nada. Si tienen que ir a por ti, van a por ti. Y es que además lo tienen muy fácil, porque los recursos que utilizan son recursos públicos. En el caso de Jerez lo pagan todos los jerezanos. Es muy fácil disparar con balas y con pólvora ajena.

Pregunta.- ¿Cómo te han afectado personalmente estos tres años?

Respuesta.- A mí me afectó tanto personal como profesionalmente. El ataque llegó hasta el punto de que yo estuve durante los ocho años que estuvo Mamen Sánchez gobernando Jerez con el gobierno socialista sin ningún tipo de oportunidades. Desde el minuto uno sufrí un montón de traslados forzados de unas delegaciones a otras, nunca tuve contenido laboral, de hecho yo tuve que denunciarlo ante Inspección de Trabajo y me dieron la razón, y sancionó al Ayuntamiento. Aún así, continuaron sin darme trabajo, lo que es una auténtica vergüenza, porque al final yo estoy trabajando para el ciudadano. No me dan trabajo y, de hecho, me denunciaron por lo que trabajaba. Ellos decían que no podía hacer consultas para informar al ciudadano, que al final es para lo que me pagan.

Así que estuve casi ocho años sin contenido. Incluso con la denuncia a Inspección, siguieron sin darme trabajo. Y, en lo personal, tener una denuncia penal en la que te piden cárcel e inhabilitación, aunque yo tuviera la conciencia muy tranquila porque sabía que no había hecho nada, al final eso afecta y no lo puedes evitar. Es algo completamente irremediable. Y me afecta tanto a mí como a mi familia. Salir en el periódico diciendo que soy una delincuente… Habría que ser muy duro para que no te afecte. Mi compañero, de hecho, estuvo más de un año con depresión. El daño fue muy importante.

Pregunta.- ¿Es el modus operandi del PSOE de Jerez? ¿Actúan contra quien no piense como ellos?

Respuesta.- Sí. Mi caso es el caso más extremo, pero en el Ayuntamiento de Jerez fueron muchos los empleados que sufrieron este tipo de castigos. Pero muchos, ¿eh? La mayoría de trabajadores que tuvieron algún cargo directivo con el gobierno anterior del PP, quedaban clasificados como que no eran de los suyos, se vieron cesados o con recortes de sueldo importantes. Les quitaron competencias, trabajo… Mamen Sánchez yo creo que fue de las personas más radicales y más dictatoriales que jamás había pasado por el Ayuntamiento de Jerez. Los castigos eran repetidos y a muchos empleados. Yo soy la más agravada porque se fueron ya al extremo, fueron ya a matar… Pero a muchísimos compañeros les castigaron.

Pregunta.- ¿Has visto la misma repercusión mediática cuando se ha archivado la causa?

Respuesta.- Tengo que agradecer muchísimos a los medios locales y a muchos periodistas porque la verdad es que todos han publicado la noticia y han sido muy cariñosos conmigo. Pero, vamos, creo que lo mínimo es que (el PSOE) pida una disculpa pública por haber hecho todo este montaje, por haber gastado dinero público, y por habernos atacado sin fundamentos. Solamente por mi ideología política. No la espero, desde luego, pero eso sería lo suyo. Por eso estoy tan agradecida, porque igual que se publicó la denuncia a nivel nacional, me gustaría que tuviera la misma repercusión, al menos para salvar un poco nuestra profesionalidad y nuestro honor.