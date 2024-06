El TC se prepara para perdonar la malversación de la mano derecha de Griñán en los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar el delito de malversación a la ex consejera de Hacienda de la Junta socialista de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación.

La ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea anular la condena por malversación de Martínez Aguayo, que goza ya del tercer grado penitenciario, al entender que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no pueden ser constitutivas de delito.

Esta ponencia anularía prácticamente la totalidad de las condenas por los ERE e iría en línea con la que el Pleno aprobó la semana pasada, que anuló la condena por prevaricación de la ex ministra y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez y ordenó a la Audiencia de Sevilla redactar una nueva sentencia que rebaje considerablemente los nueve años de inhabilitación por este delito.

Fuentes jurídicas, que han confirmado a Efe la noticia adelantada por El Español, explican que el borrador propone anular completamente el delito de malversación y no devolver las actuaciones a la Audiencia, por lo que de seguir este criterio se abre la puerta a perdonar este delito a todos los condenados por malversación.



Martínez Aguayo fue sentenciada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación. Sólo ha cumplido año y medio de su pena, ya que actualmente se encuentra en tercer grado.

Según las citadas fuentes, la ponencia plantea que al ser delitos conectados no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo propio con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte de la Junta de Andalucía es un acto gubernativo y no administrativo.

El TC prevé abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio, en el que los magistrados deliberarán también sobre los recursos de amparo presentados por cuatro condenados que se encuentran en prisión: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y los ex altos cargos de la Junta Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.

Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue ratificada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

En el siguiente Pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los ex presidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, condenados a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y a nueve años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente, si bien Griñán no llegó a ingresar en prisión merced a su cáncer de próstata.