Un taxista reduce a un marroquí tras acosar y manosear a varias mujeres en Granada: «Fue asqueroso»

La Policía Nacional ha detenido a un joven marroquí en las inmediaciones de una discoteca de Granada por realizar presuntos tocamientos a las chicas que salían de los locales de ocio de la zona. Un taxista que presenció los hechos redujo al abusador sexual y llamó a la Policía: «No soy ningún héroe, pero en aquel momento era como si viera a mi hermana y a mi hija».

El suceso tuvo lugar el pasado viernes en la calle Neptuno, no muy lejos del centro. A las 6:00 horas comenzaron a cerrar las discotecas. Fernando, como cualquier otro día, se encontraba en la parada de taxis. Dos mujeres entraron en su vehículo y se sentaron en la parte trasera del mismo, momento en que un hombre se acercó y empezó a mirarlas a través del cristal en actitud sospechosa.

Según ha relatado el taxista a Ideal, llevó a las chicas al Camino Bajo de Huétor y regresó al punto de origen. Allí seguía el hombre, con una actitud «asquerosa»: «Estaba restregándose con las mujeres sin su permiso, molestándolas y realizándoles tocamientos. Algunas lo llamaban ‘cerdo’, pero nadie intervenía. No podía creerlo».

Fernando vio que el hombre seguía acosando a otro grupo de chicas que intentaban zafarse de él. «Salí del taxi, me lo llevé a la zona del quiosco y le dije que lo que estaba haciendo era de cerdos», explica al citado medio. Pero su reproche no calmó los ánimos del acosador, que siguió molestando y manoseando a más mujeres.

Tras llamarle la atención, Fernando regresó a la parada de taxis. Una mujer y dos hombres se subieron al vehículo: «La clienta dijo que le habían tocado el culo. Miré y había vuelto a buscar a otras chicas. No pude más». Fernando salió del coche, interceptó al acosador y lo retuvo en el suelo. Acto seguido llamó a la Policía Nacional. No se movió del sitio hasta la llegada de los agentes. «Hay que actuar ante situaciones así. La última chica me dijo que denunciaría los hechos», recalca.

Fuentes policiales han confirmado la detención del varón marroquí por presuntos abusos sexuales. Varios testigos presenciaron los hechos y algunos de ellos grabaron la escena, imágenes que podrían servir de apoyo a la investigación policial. Los agentes también se llevaron arrestado a otro joven, acompañante del primero, que intentó huir y se «revolvió» contra los policías. Al parecer también realizó tocamientos a algunas mujeres. Además, se le acusa de atentado contra la autoridad. Los detenidos son ambos marroquíes y tienen 23 y 29 años.