Segundo fallecido por virus del Nilo en Andalucía: muere un hombre de 89 años ingresado en Sevilla

La fiebre del Nilo occidental se ha cobrado una nueva víctima mortal en Andalucía. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 89 años, vecino de Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera (Sevilla), que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío tras haber sido diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental.

El paciente, que presentaba además patologías previas, fue diagnosticado el pasado 24 de agosto después de desarrollar una de las manifestaciones más graves asociadas a esta infección. Finalmente, no ha podido superar la enfermedad y se convierte en el segundo fallecido por fiebre del Nilo occidental en Andalucía durante el presente año.

El primer fallecimiento se produjo el pasado 5 de agosto. En aquella ocasión, la víctima fue un hombre de 82 años, también vecino de la provincia de Sevilla y con patologías previas, residente en Dos Hermanas. De esta forma, los dos fallecimientos registrados hasta ahora en la comunidad se concentran en la provincia sevillana.

En lo que va de temporada, Andalucía acumula 54 casos de fiebre del Nilo occidental en humanos, según los últimos datos facilitados por la Junta. De ellos, 37 han presentado una evolución leve, mientras que otros 17 han sido considerados graves. Entre estos últimos se encuentran los dos pacientes que han fallecido.

Actualmente permanecen cuatro personas hospitalizadas por esta enfermedad, mientras que el resto de los afectados ha evolucionado favorablemente. La Junta mantiene activados los mecanismos de vigilancia ante la circulación del virus, que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados.

Dentro de las actuaciones de seguimiento, los servicios sanitarios han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo a 566 usuarios.

La situación ha llevado a la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias a mantener como áreas en alerta aquellos municipios donde se han registrado casos humanos, así como aquellos puntos en los que se ha detectado circulación del virus en mosquitos.

27 municipios en alerta

En total, actualmente hay 27 municipios, un distrito y una pedanía andaluces en situación de área en alerta. En la provincia de Sevilla se encuentran Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Guadalema de los Quintero (Utrera) y Villamanrique de la Condesa.

Fuera de Sevilla, también permanecen en alerta Pulpí, en Almería; Algodonales y Jerez de la Frontera, en Cádiz; Hinojos, en Huelva; Lopera, en Jaén; y Cártama y el distrito de Campanillas, en Málaga.

Los ayuntamientos, por su parte, deben intensificar las actuaciones de control y tratamiento de los mosquitos transmisores durante todo el periodo en el que el territorio permanezca declarado como área en alerta. Estas medidas deben aplicarse tanto en los núcleos urbanos como en aquellos puntos situados a un máximo de 1,5 kilómetros de los focos larvarios o refugios de mosquitos adultos que hayan sido identificados.