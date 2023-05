Sánchez se esconde tras destapar OKDIARIO que dos candidatos suyos compraban votos en Mojácar

Pedro Sánchez ha evitado hacer cualquier tipo de referencia al principal escándalo democrático de esta campaña electoral: la compra de votos. Más aún el día que se ha conocido, tras destaparlo OKDIARIO esta misma mañana, que dos candidatos del Partido Socialista habían sido detenidos por formar parte de una trama que ofrecía 180 euros a cambio del voto en la localidad almeriense de Mojácar. En Gijón, dónde ha participado en un mitin para arropar al presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, el secretario general del PSOE ha rechazado hacer declaración al respecto de una cuestión que está poniendo en duda el resultado electoral en Melilla y Mojácar.

Sánchez ha centrado su intervención en la localidad asturiana en cargar contra el PP al señalar que cuando está en el Gobierno «recorta» y cuando está en la oposición «deroga». De este modo, ha criticado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya señalado que si llega a La Moncloa derogará algunas de las leyes aprobadas por su gabinete como la reforma laboral, la Ley de Memoria Democrática o la ley de Educación. También ha cargado contra los recortes en servicios públicos que aplicó el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ferraz ha dejado que fuera la federación andaluza, dirigida por el secretario general y senador autonómico, Juan Espadas, la que diera explicaciones por lo sucedido. El líder del partido en Andalucía ha asegurado desde Manilva (Málaga) que «si finalmente hubiera alguna persona del PSOE, evidentemente estaría fuera del partido de forma inmediata». «Lo que tienen que saber los ciudadanos es que el Partido Socialista no va a permanecer impasible ante una situación de estas. Si se demuestran los hechos, las consecuencias y las conductas serán lógicamente reprobadas y, evidentemente e inmediatamente, con la expulsión del partido», ha subrayado.

Precisamente, mientras se celebraba el mitin de Sánchez en Gijón, la dirección del PSOE andaluz ha hecho efectiva la suspensión del número 2 de la lista en Mojácar, Francisco Bartolomé Flores, tras su detención a primera hora de la tarde de este miércoles por su supuesta vinculación en la presunta trama de compra de votos desmantelada por la Guardia Civil. Fuentes socialistas explican que se ha procedido a la suspensión de militancia del arrestado y apertura del expediente, si bien, no se han adoptado medidas de este tipo en relación al otro candidato arrestado, Cristóbal Vizcaíno, ya que no es militante del partido pese a que ocupa el puesto número 5 de la lista. Desde la formación aseguran que, si obtienen acta de concejales tras el 28 de mayo, no la podrán asumir bajo las siglas del PSOE.