La líder de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha renunciado este lunes a sumar su proyecto político a la iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La ministra, militante del Partido Comunista de España y miembro de Unidas Podemos, ha arrancado su aspiración personal que busca consolidar una maltrecha izquierda de cara a las próximas elecciones, lejos de «ruidos» y de «egos», algo que no ha sido bien recibido desde Podemos.

Pero las propuestas de Yolanda Díaz no gustan en la izquierda andaluza y Teresa Rodríguez ha rechazado su mano tendida para «no ser más el referente andaluz de otra iniciativa estatal», argumentando que la suma a otro proyecto de alcance nacional sería «el principio del fin» del proyecto de «obediencia estrictamente andalucista» que está intentando conformar en Andalucía.

Tras precisar que «no se trata de coger una bandera y envolvernos en ella», la portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado de «no tener una voz propia en el Congreso», por cuanto ha esgrimido que, pese a la presencia de 61 diputados elegidos por circunscripciones andaluzas, «se olvidan de la circunscripción que les elige» al trasladar que les condiciona su ejercicio del acta de diputado que «sus partidos tienen intereses estatales».

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Rodríguez se ha lamentado de que «los territorios ponen sus intereses legítimos sobre la mesa y Andalucía nunca está», un hecho que ha vinculado a episodios de problemas en empresas como Alestis y Airbus y colegir que «no se haría en Cataluña y País Vasco porque dependen de los votos de las fuerzas con representación» en el Congreso.

«Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente», ha señalado Teresa Rodríguez sobre su eventual candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía, un hecho que ha supeditado a otro como que «se convoquen elecciones» y apuntar que a partir de entonces «convocaremos primarias para elegir al candidato o candidata».

Tras reconocer que se trata de «una respuesta prefabricada», la portavoz de Adelante Andalucía ha defendido la necesidad de contar con «un partido andalucista que tenga voz propia en todas las instituciones», proyecto para el que ha reclamado otras medidas como «crecer territorialmente y contar con un buen programa».

Críticas al PSOE de Espadas

Asimismo, la líder de Adelante Andalucía ha cargado contra la línea estratégica que ha emprendido el PSOE de Andalucía y su líder Juan Espadas en relación con el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022.

«No entendemos la deriva del PSOE de Espadas», ha afirmado Rodríguez, quien se ha lamentado de que «no vemos al PSOE crítico con eso, vemos seguidismo», en relación al debate presupuestario y la fiscalidad desplegada en Andalucía por el Gobierno de PP y Cs.

Rodríguez ha argumentado sobre el ejercicio de la oposición ante el Gobierno que preside Juanma Moreno, quien el viernes celebró una ronda de contactos con los partidos con representación en el Parlamento andaluz para la negociación de las cuentas andaluzas para 2022, que «además de una actitud dialogante debe haber también oposición a las políticas que se ejercen, aunque la oposición sea lo más propositiva posible», para colegir seguidamente que «el PSOE hace dejación de funciones en su oposición».

Rodríguez ha reclamado que «alguien en el debate del Presupuesto ponga sobre la mesa acabar con las grandes rebajas fiscales a las grandes fortunas en Andalucía para recuperar la sanidad pública», tras lamentarse de que en este ámbito «no hemos recuperado la inversión de 2008», al tiempo que ha sostenido que «el Gobierno andaluz está muy moderado, no ha desplegado todo su programa de derechas, no es Pablo Casado o Díaz Ayuso» al esgrimir que «está gobernando con los peores resultados de su historia y tiene que convencer a parte del electorado del PSOE».

La portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado de que el Gobierno andaluz «ahora vuelve con la Ley Lista al modelo de las macrourbanizaciones y acabar con los entornos rurales», un giro que ha considerado «acordado con este PSOE» y ha abogado por la presentación de enmiendas al Presupuesto «para que toda la recuperación justa llegue a mayor cantidad de gente».

Preguntada si la prórroga del actual Presupuesto sería un fracaso, Rodríguez ha afirmado que «lo es en la medida de que se esperan más ingresos vía fondos europeos», aunque ha matizado la necesidad de contar con un nuevo Presupuesto en el hecho de que «la ejecución presupuestaria dista de lo presupuestado».

La diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía se ha lamentado de que la elaboración de un Presupuesto para 2022 y la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Andalucía dependa de «si interesa según los análisis demoscópicos», de manera que si «Vox se está estancando necesita adelanto electoral y creará las condiciones para ello; si para el PP la subida no es tan pronunciada, tendrá que explicar el adelanto electoral; o si el PSOE da muchas facilidades porque no le interesa la convocatoria».