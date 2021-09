El líder del PSOE-A y todavía alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha expuesto este miércoles sus condiciones para negociar con Juanma Moreno el Presupuesto 2022 de la Junta de Andalucía. Y uno de ellos implica que el Gobierno andaluz deje de sostenerse en Vox.

Sin aludir directamente al partido liderado en la comunidad por Manuel Gavira, Espadas ha señalado que el PSOE-A «necesita ver en el Presupuesto 2022 de la Junta el compromiso del Gobierno andaluz. Y queremos ver que hay un interés en no seguir negociando con la extrema derecha. Esto es un elemento clave. La extrema derecha tiene que dejar de hipotecar el futuro de Andalucía».

Desde el PP han catalogo las exigencias del PSOE-A como «tremendamente irresponsables». El portavoz popular en el Parlamento andaluz, JoséAntonio Nieto, ha señalado que «nosotros no huimos del diálogo, pero Espadas es más de lo mismo. Y quiere hacer lo que el PSOE ha hecho toda la vida. No sólo no dialogan sino que además nos dicen con quién podemos o no podemos negociar».

Por su parte, Vox ha anunciado que finalmente sí se sentará a negociar con la Junta los que serían los cuartos presupuestos autonómicos de la legislatura. Pero el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha recalcado que están en «las antípodas del PSOE» en materia de «inmigración, okupación, género y administración paralela», por lo que «difícilmente» estarían «de acuerdo» con los socialistas.

Espadas, «dispuesto» a negociar

Espadas ha asegurado que «el PSOE está dispuesto a sentarse con rigor para que las cuentas sean claras y transparentes y para que haya un compromiso con lo que necesita ahora mismo Andalucía, no el PSOE».

«Yo tengo la mente mucho más limpia que el señor Bendodo, de toda la vida. Él lo sabe y yo también. Y por tanto yo no tengo prejuicios. La reunión (con Moreno) la pedí yo. He observado que el presidente de la Junta, habiéndola pedido yo, se la ha dado a todos los representantes de los grupos políticos. Por tanto, ojalá ésa sea la vía para entender que de verdad el Gobierno andaluz quiere sentarse con el PSOE a hablar de presupuestos de manera seria y rigurosa», ha manifestado el también alcalde hispalense.

El socialista ha recalcado sus condicionantes para alcanzar dicho acuerdo: «No voy a extender un cheque en banco al señor Moreno Bonilla. Él tampoco se lo dio ni se lo daría al PSOE si gobernáramos. Somos fuerzas políticas antagónicas pero Andalucía necesita ahora mismo un presupuesto. La cuestión es: ¿estamos dispuestos a que ese presupuesto de verdad defienda intereses claves de los andaluces?», se ha preguntado Espadas.