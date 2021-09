La memoria histórica con la que se le llena la boca al PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha de ser selectivo. Han debido olvidar los millones de euros que los socialistas se han gastado durante los 37 años que han gobernado Andalucía en prostíbulos y cocaína. Y es que al líder del PSOE-A, Juan Espadas, no se le ha ocurrido mejor forma para meterse con el PP que criticando al futuro candidato ‘popular’ a la Alcaldía de la capital, José Luis Sanz. Según Espadas, en el PSOE los candidatos son elegido en los órganos internos y no en las «plazas públicas o en los bares».

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el ayuntamiento, Espadas -que ha sido preguntado sobre ese apoyo a Sanz como candidato a la alcaldía que Moreno escenificó ayer con ese paseo de los dos por el centro de Sevilla y del que dio informó en sus redes sociales-, ha empezado precisando que tiene como «máxima intentar no entrar en la vida interna de los partidos y mucho menos en la agenda que entiendo que es lúdico festiva de salir a tomar unas cañas en la plaza de El Salvador».

«No voy a entrar en ese tipo de cuestiones, que pueden quedar más o menos simpáticas, pero en política hay que ser más serios», según ha añadido Espadas, quien ha indicado que en su partido, en cambio, los candidatos se deciden «en una sede, con una asamblea e incluso en un congreso».

Ha insistido en que no va a «entrar en la dinámica de otros partidos» y ha apuntando que con este asunto del candidato del PP a la alcaldía parece que llevamos tiempo asistiendo a una especie de culebrón que no se sabe si sí o si no».

Asimismo, ha querido dejar claro que en el PSOE los candidatos para las próximas elecciones municipales se deciden con un calendario perfectamente reglado «en el que ahora no estamos ni de lejos porque las elecciones municipales no tocan hasta 2023». En este sentido, ha dicho que no sería hasta septiembre de 2022 cuando el partido abriera el proceso para las elecciones de mayo de 2023.

Los candidatos, según ha recalcado, se decidirán «en los órganos del partido, no en las plazas públicas ni en los bares». Espadas ha garantizado que el Ayuntamiento de Sevilla tiene actualmente un alcalde «en pleno ejercicio, lo va a ser teniendo, y los tiempos de cada partidos son los de cada partido».