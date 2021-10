La reunión para negociar Presupuestos 2022 que este viernes ha mantenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, con el secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, ha terminado con voluntad de acuerdo, tal y como ha deslizado el líder socialista en rueda de prensa tras la negociación con el Ejecutivo autonómico. Eso sí, ha dejado claro que queda mucho por hacer, toda vez que considera que «no nos entendemos», y ha tildado de «incoherentes» las rebajas fiscales que quiere llevar a cabo el Gobierno de Juanma Moreno.

«Yo le he planteado a la Junta de Andalucía que concretemos los proyectos. En toda Andalucía. Para ir juntos ayuntamientos y diputaciones con el Gobierno andaluz para fijar proyectos estratégicos que pedir al Gobierno central», ha argumentado Espadas que, pese a todo, considera que, si todos piensan en Andalucía, habrá voluntad de acuerdo.

Espadas ha presentado a la Junta de Andalucía «ocho ejes», es decir, ocho líneas rojas que no quiere que el Ejecutivo de Juanma Moreno traspasen si quieren el apoyo socialista a los Presupuestos 2022. Según ha explicado el secretario general del PSOE-A, el primero de estos ocho puntos pasa por los «servicios públicos, porque un acuerdo presupuestario en materia de sanidad, educación o de servicios sociales, respecto a la dependencia, entiendo que son básicos».

Juan Espadas: «Nosotros no estamos por hacer rebajas fiscales»

También se refieren estos puntos al empleo: «Yo hago mucho hincapié en la primera oportunidad de los jóvenes porque tenemos un problema muy grave de desempleo juvenil y necesitamos más inversión en la formación de estos jóvenes». Sobre el municipalismo, que tanto gusta a Espadas, ha dicho que consiste en «recursos para que los ayuntamientos puedan gestionar mejor, en muchos casos competencias que son autonómicas, que estamos gestionando los ayuntamientos por defecto. Lo sabe la Junta. Hay que nivelar la capacidad de financiación local».

Eso sí, hay un punto clave en el que podrían venir muchas discrepancias. Y es que el PSOE no va a aceptar ninguna rebaja fiscal de las que quiere plantear el Ejecutivo de Juanma Moreno: «Nosotros no estamos por hacer rebajas fiscales. Es de una incoherencia manifiesta decir que no tenemos dinero para la sanidad o para la atención primaria, y en cambio decir que Andalucía puede rebajar impuestos porque no necesita ese nivel de presión fiscal. Es una incoherencia».