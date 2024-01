Rivera (Sumar) tarda 24 horas en ser «consciente» de que llamar «subnormal» a Feijóo es «inadecuado»

La diputada de Sumar por Sevilla, Engracia Rivera, ha tardado 48 horas en ser «consciente» de que calificar a Alberto Núñez Feijóo como «subnormal» es algo «absolutamente inadecuado». Rivera, que no permite que nadie responda a sus comentarios en redes sociales, ha pedido disculpas y ha alegado que compartió el insulto al líder del PP de «forma apresurada». Según alega, «tan pronto he sido consciente, lo he retirado». Teniendo en cuenta que el insulto ha estado 24 horas en su timeline, podemos confirmar que ha tardado un día entero en percatarse de que insultar de este modo a Feijóo está mal.

Lamento y pido disculpas por haber retuitado, de forma apresurada, un tuit que contenía términos absolutamente inadecuados. Tan pronto he sido consciente, lo he retirado. — Engracia Rivera 🍉 (@Engracia_Rivera) January 16, 2024

«Lamento y pido disculpas por haber retuitado, de forma apresurada, un tuit que contenía términos absolutamente inadecuados. Tan pronto he sido consciente, lo he retirado», ha señalado en sus redes sociales Engracia Rivera tras retirar el retuit en el que llamaba «sunnormal» (sic) a Alberto Núñez Feijóo.

El PP ha pedido la dimisión de la diputada de Sumar, Engracia Rivera, por repostear un comentario sobre Feijóo en el que dice: «Imagínate ser así de sunnormal (sic)». Fuentes del PP consideran «inadmisible» que una representante de la soberanía nacional avale este tipo de términos «degradantes y humillantes». Más aún el día en el que se está debatiendo la toma en consideración de la proposición de ley consensuada para la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que elimina el término «disminuido» de la Carta Magna.

Borja Sémper, portavoz del PP, ha señalado que es «indigno» que una diputada nacional como es Engracia Rivera difunda «un insulto que llama subnormal a otra persona; por si fuera poco, el mismo día que votamos la reforma de la Constitución para cambiar un término ofensivo por persona con discapacidad. ¿Qué mezquindad es esta?».

Cabe recordar que la diputada de Sumar por Sevilla, Engracia Rivera, ha sido noticia esta semana porque ha salido a la luz que durante todo el año 2023 estuvo cobrando un sueldo de 4.100 euros al mes como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla sin ir ni un solo día a trabajar. De hecho, según ha podido corroborar OKDIARIO Andalucía, no firmó ni una resolución durante todo el año.