Las recomendaciones para enfrentarse al ave que ataca a Linares: alejarse lentamente, evitar sus zonas…

El Ayuntamiento de Linares ha difundido este lunes un comunicado dirigido a los vecinos del municipio tras los repetidos incidentes protagonizados por rabilargos ibéricos que, desde hace unos días, han sorprendido a viandantes con vuelos rasantes y ataques en zonas como la calle La Cruz, el Paseo de Linarejos o el Recinto Ferial, coincidiendo con el inicio de su época de cría.

Este comportamiento, que ha generado una oleada de comentarios en redes sociales y creciente preocupación entre los linarenses, no responde a una actitud agresiva deliberada, sino a una conducta defensiva instintiva y temporal propia de los meses de reproducción de esta especie, que se extiende de abril a junio. Según detalla el Ayuntamiento, se trata del fenómeno conocido como mobbing, habitual entre aves que perciben amenazas cerca de sus nidos.

El rabilargo ibérico (Cyanopica cookii), endémico de la Península, pertenece a la familia de los córvidos. Durante la temporada de cría, estos pájaros realizan vuelos cercanos, emiten vocalizaciones y se aproximan a las personas para disuadirlas de permanecer cerca de sus zonas de anidamiento. No buscan causar daño, sino proteger a sus crías de posibles amenazas, sin que se hayan detectado conductas similares fuera del periodo reproductivo.

«Este comportamiento no representa una agresión deliberada hacia las personas, sino una respuesta instintiva de defensa territorial. Es importante destacar que los rabilargos no buscan causar daño, sino disuadir la presencia cercana a sus nidos. Destacar nuevamente que se trata de un comportamiento puntual y estacional, y fuera de la época de cría no se han registrado conductas similares ni problemas de convivencia con esta especie», ha señalado el Consistorio en su comunicado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Linares ha emitido varias recomendaciones clave para la población:

Evitar transitar por zonas donde se hayan identificado nidos de rabilargo.

Mantener una distancia prudente de los árboles o arbustos donde estas aves puedan haber anidado.

No intentar tocar o acercarse a los nidos o a las crías.

En caso de que un rabilargo se aproxime volando, no entrar en pánico: se trata de un comportamiento disuasorio, no agresivo. Mantenga la calma y aléjese lentamente del área.

Desde el Consistorio se ha agradecido la colaboración ciudadana en la protección de la fauna local y se ha hecho un llamamiento a la convivencia armoniosa con las especies silvestres que habitan el entorno urbano. También han recordado que se trata de una situación puntual, ligada únicamente al ciclo reproductivo del ave.