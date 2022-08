No andan las aguas precisamente calmadas en el PSOE andaluz (PSOE-A). A los 130 casos de corrupción que todavía se les investiga tras sus 37 años de chiringuito en Andalucía, se suma la consiguiente caída de apoyo y, por tanto, los malos rollos en San Vicente, sede de la federación andaluza en la comunidad. Este miércoles, Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha recordado a su antecesora, Susana Díaz, que «cualquier análisis, reproche o no de la anterior etapa de la gestión de mis compañeros» se hace «en el ámbito interno». En ese sentido, ha señalado que los reproches a la ex presidenta de la Junta «nunca» los hará «en público».

En una rueda de prensa sobre el inicio del curso político, y a preguntas de los medios de comunicación, Espadas ha sostenido sobre esos comentarios públicos de Susana Díaz sobre el estado actual de su partido tras las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio que «las cuestiones que quiera hablar Susana Díaz conmigo las va a hablar en el ámbito personal y político dentro de la organización». «Cualquier discrepancia, diferencia que tenga con ella no la voy a radiar por los micrófonos», ha advertido seguidamente.

Con el referente de su condición de secretario general, responsabilidad que determina que «tenga que velar por la buena gestión de mi partido, entre esto está la gestión económica», Espadas ha argumentado que «la disminución de tres diputados significa una reducción de los fondos que nos corresponde legalmente y que nos lleva a la necesidad de hacer un reajuste atendiendo a una minoración de ingresos y ajuste de los gastos».

«No hay más allá de esta cuestión», ha sostenido el líder de los socialistas andaluces», para advertir seguidamente que esa operación presupuestaria ya la debió afrontar su partido en la XI Legislatura, por cuanto entonces se encontró con 33 diputados después de haber tenido en la precedente 47 escaños.