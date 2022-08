PSOE y Podemos aplican el «rodillo ideológico» en Granada para cambiar el nombre de 12 calles

PSOE y Podemos se han aliado en Granada para aplicar el «rodillo ideológico», tal y como denuncia Vox, y cambiar de golpe el nombre de hasta 12 calles de la capital sin ningún tipo de consulta previa a los granadinos. Según Podemos, el cambio se ha hecho porque a ellos les «recuerda a pistoleros o a batallas tristes en las que murió mucha gente». Y punto.

Por ello, el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha trasladado las quejas que le han llegado de numerosos vecinos ante los cambios de la nomenclatura de algunas calles que han anunciado el PSOE, en el equipo de gobierno local, y su socio en el Pleno, Unidas Podemos (UP), amparándose en la Ley de Memoria Histórica, en una medida con la que ha dicho que aplican su «rodillo ideológico».

En una nota de prensa, la concejal de Vox Mónica Rodríguez Gallego ha señalado que el equipo de gobierno municipal está «perturbando a los vecinos con cambios que no interesan a nadie». En concreto, desde la formación han señalado el caso de la calle Santuario de la Cabeza, cuya anunciada desaparición del callejero de la capital ha suscitado las quejas de la propia Cofradía de la Virgen de la Cabeza.

«El gobierno municipal asume los dictados más radicales de su socio y los aplica al margen de los granadinos», ha expuesto Mónica Rodríguez Gallego, que ha afeado al gobierno municipal que no haya contado con los vecinos para llevar a cabo estos cambios. «A PSOE y a UP se les llena la boca con la participación ciudadana pero cuando se trata de su agenda ideológica no les importa imponer su rodillo».

La concejal de Vox ha anunciado que su grupo elevará una propuesta para que la modificación de la nomenclatura de cualquier calle incluya el trámite de información pública a la Junta Municipal de Distrito afectada. Por otro lado, Mónica Rodríguez Gallego ha recordado la postura de su partido con respecto a este asunto y que, «en cuanto Vox tenga la oportunidad, derogaremos la sectaria Ley de Memoria Histórica, tanto a nivel autonómico como nacional».

Las calles afectadas por los cambios son las siguientes:

-Rafael Acosta Inglot

-Rafael Aparicio

-Joaquín García Morato

-Kindelán

-Manuel Castro Cortés

-Manuel Pizarron Cenjor

-Belchite

-Crucero Baleares

-Ebro

-Jarama

-Santuario Virgen de la Cabeza

-Pingarrón