Vox ha abandonado este viernes el Pleno del Ayuntamiento de Granada después de que el alcalde Francisco Cuenca (PSOE) se dirigiera en tono despectivo a la concejal de Vox Mónica Rodríguez Gallego: «Estás como una chota, deja de decir burradas».

Las palabras han sido denunciadas posteriormente por el concejal del PP Carlos Ruiz Cosano: «Pensaba leer unas palabras pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque he oído hace escasos minutos al señor alcalde decir a una compañera de esta corporación que ‘está como una chota’. Eso lo ha dicho usted. Y me da igual que sea a la señora Rodríguez o a cualquiera de las compañeras y funcionarias presentes en esta casa».

La concejal de Vox ha sido despreciada por el socialista Cuenca en el marco de la moción sobre el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rodríguez Gallego ha defendido la postura de su partido al respecto y el alcalde de Granada ha justificado sus palabras: «Cuando se dan argumentos para no apoyar una iniciativa en defensa de los derechos de las mujeres, me parece una vergüenza. Como alcalde, da rabia que no nos pongamos de acuerdo en algo tan obvio y objetivo como que matan a las mujeres».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, le ha instado a enmendar su error: «Señor alcalde, rectificar es de sabios. Es la tercera vez que un compañero corporativo le pide que se disculpe de forma expresa ante mi compañera Mónica Rodríguez Gallego, cosa que usted pretende pasar por alto. Si no lo hace, este grupo se levantará de forma inmediata del Pleno y pondremos el foco sobre el tipo de persona que es usted, que da una cara y tiene otra».

Tras ello, el socialista Cuenca ha pedido perdón de forma genérica -«si algo de lo que yo he dicho ha ofendido a alguien, lo lamento y lo retiro»- y ha criticado la posición política de Vox en relación con la violencia de género. Acto seguido, y después de acusar al regidor de ser «un sinvergüenza reconocido y absoluto», la totalidad del Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada se ha levantado de sus escaños y ha abandonado la Sala del Pleno.

Con posterioridad, Rodríguez Gallego ha afirmado que «el alcalde no tiene modales ni educación hacia las mujeres» y ha agradecido el apoyo recibido tanto en el Pleno como en redes sociales por parte de diferentes concejales, como Manuel Olivares, edil no adscrito proveniente de Cs.

Lamento profundamente la falta de respeto mostrada por un Alcalde, @PacoCuenca , a una compañera en el @aytogr. Mi apoyo a @MonicaGrx y mi consideración estemos en desacuerdo o no. pic.twitter.com/OYTcYfLEC1 — Manuel Olivares 🖤🇪🇸 (@molivaresh) November 26, 2021

Los grupos con representación en el Ayuntamiento de Granada y sus ediles no adscritos sí se han unido este viernes para sacar adelante por unanimidad, entre otros puntos, una declaración para impulsar el proyecto del centro de transportes de mercancías o el expediente para la ampliación de capital municipal en la empresa pública Cetursa Sierra Nevada. Asimismo, en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, todos los grupos se han mostrado de acuerdo en dar el nombre de Ana Orantes -asesinada por su marido en 1997- a un parque de la ciudad.