El PSOE pierde escaños en cada sondeo pero suma 31 imputados más en la campaña: ya son cerca de 500.

Los sondeos y las encuestas hacen presagiar que el PSOE andaluz (PSOE-A) sólo ha perdido apoyos a lo largo de la campaña electoral, que dio comienzo el pasado 3 de junio. Pero hay algo que ha ganado: imputados. Concretamente, 31, cuatro ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía, el alcalde de Valencina de la Concepción, la ex concejal del PSOE de Almonte con su hijo y su sobrino, el hermano de un ex presidente socialista de la Junta y 22 ex altos cargos del mismo Gobierno autonómico de Chaves y Griñán.

El PSOE de Andalucía de Juan Espadas, en apenas dos semanas que ha durado la campaña electoral, ha sumado 31 nuevas imputaciones o directamente condenas. El primer varapalo judicial llegó sólo cuatro días después del comienzo de la campaña, cuando conocimos que la ex concejal del PSOE de Almonte, Ana María Orihuela, era condenada a cuatro años y medio de prisión por el desvío de subvenciones millonarias para formar a los desempleados andaluces que la Junta de Andalucía concedió al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Además, todo queda en familia, toda vez que también han sido condenados a dos años de cárcel el hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela, y también su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela.

Sólo un día después era el mismísimo hermano del expresidente socialista de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, quien era condenado a un año y medio de cárcel y a tres años de inhabilitación absoluta. Así, Ángel Rodríguez de la Borbolla era condenado el 9 de junio por las ayudas de los ERE como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito también continuado de malversación de caudales públicos.

Pasó el fin de semana y volvimos a la rutina socialista. En esta ocasión hablamos del alcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez (PSOE), imputado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla por no haber impedido la construcción y la entrada en funcionamiento de un salón de celebraciones en una zona del municipio cuya calificación urbanística no permitía una construcción de tal naturaleza.

Además, este miércoles conocíamos que cuatro ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía eran imputados. Se trata de los ex consejeros de empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, y de innovación, Martín Soler y Antonio Ávila. Así, se dictaban cuatro nuevos autos en los que se desestiman los recursos de los socialistas y en los que se acuerda su inclusión como investigados en la causa correspondiente a las ayudas autonómicas a la sociedad Delphi Automotive Systems España, por valor de casi dos millones de euros.

Para terminar, aunque todavía quedan todo este jueves y el viernes con actividad judicial, también conocíamos ayer que veintidós ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía eran citados como investigados (lo que siempre hemos conocido como imputados) para el próximo mes de septiembre. La citación se debe a un aval «irregular» de 1,18 millones de euros que fue concedido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el principal brazo a través del que el PSOE andaluz (PSOE-A) orquestaba sus corruptelas, a la Cooperativa Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex).

Entre los altos cargos imputados, ya sea por participar activamente en la concesión de la subvención o por mirar a otro lado, figuran ex consejeros, como Francisco Vallejo o Martín Soler, ex viceconsejeros, como Jesús María Rodríguez Román, o ex secretarios generales de consejerías, como Juan Francisco Sánchez García.

En total, 31 imputados o condenados más que se suman a los casi 500 investigados y a las casi 200 causas abiertas en las que se tienen que dilucidar más tramas corruptas de los 37 años que el PSOE-A ha estado al frente de San Telmo.