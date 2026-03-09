El PSOE critica que sólo 423 calles de Málaga lleven nombre de mujer: «Es un mapa masculinizado»

El PSOE de Málaga ha pedido al Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional de la Mujer, una revisión del callejero de la ciudad para aumentar la presencia de nombres femeninos. Según los datos expuestos por la formación, de las más de 6.100 vías registradas en la capital malagueña sólo 423 –un 7%– están dedicadas a mujeres, frente a las 1.576 que homenajean a hombres (25%).

El PSOE exige «una transformación profunda en las políticas de igualdad de la ciudad, empezando por el propio callejero». «No es sólo un mapa para orientarnos, sino el reflejo de quién importa y a quién se valora en nuestra sociedad», ha afirmado el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez. A su juicio, el actual nomenclátor urbano dibuja «un mapa profundamente masculinizado», y por ello exige un cambio de criterio en las futuras denominaciones para que «una de cada dos nuevas calles» lleve nombre de mujer. «Ya es hora de que el Ayuntamiento deje de escribir la historia urbana de Málaga en mayúsculas y en negrita con letra de hombre», ha añadido.

En la movilización del 8M también ha estado presente la concejal Rosa del Mar Rodríguez, impulsora de esta iniciativa en legislaturas anteriores. La edil ha reclamado que «la comisión de calles encuentre de una vez por todas un espacio digno en el mapa urbano para mujeres fundamentales en la historia local y la lucha feminista».

El resto de las 4.100 calles de Málaga que no homenajean a hombres ni mujeres hacen referencia a objetos, fauna, flora, nombres de pila, ciudades, accidentes geográficos o conceptos sin género.

Entre los nombres propuestos por el PSOE figuran Esperanza Puerta, primera concejal socialista del Ayuntamiento durante la II República, o Ana Orantes, asesinada en 1997 por su ex marido y punto de inflexión en el tratamiento institucional de la violencia machista. Fue quemada viva 13 días después de denunciar en televisión los malos tratos sufridos durante 40 años de matrimonio.

Más allá del callejero, Rodríguez también ha reclamado cambios en el diseño urbano. La edil considera que el Ayuntamiento que encabeza Francisco de la Torre (PP) «debe contribuir a la igualdad» iluminando mejor sus calles. «Muchas mujeres entran al trabajo de noche o salen de él cuando ha caído el sol. El camino hacia el coche, hacia el hogar o hacia la parada de autobús puede llegar a ser una tortura en una calle solitaria y sin luz», ha señalado Rodríguez, que exige acabar con estos «puntos negros» de iluminación: «Es inaceptable que en pleno siglo XXI las mujeres sigamos teniendo un toque de queda no escrito cuando se pone el sol. Queremos calles con nombres de mujeres, sí, pero sobre todo queremos calles por las que las mujeres podamos caminar libres, seguras y sin miedo».

Un fenómeno extendido en España

La escasa presencia de nombres femeninos en el callejero no es exclusiva de Málaga. El nomenclátor urbano en España sitúa en torno al 12% la media de calles dedicadas a mujeres en el conjunto del país, según el estudio Ciudades con género: estudio del sesgo de género urbano a través de los nombres de las calles, realizado por investigadores de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

No obstante, la proporción de calles en homenaje a mujeres pasó del 9,6% en 2001 al 12,1% en 2020, según el citado estudio, que recopiló casi 15 millones de nombres del callejero español a partir de Mapa de Calles del Censo Electoral, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre las capitales de provincia, el indicador oscila entre el 5,9% en Tarragona y el 20,6% en Jaén. La mujer con más número de calles españolas con su nombre es Clara Campoamor, abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer.