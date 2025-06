El PSOE de Andalucía regatea el caso Cerdán y minimiza el escándalo: “No vamos a distraernos…”

El PSOE de Andalucía se ha pronunciado este viernes sobre el lapidario informe de la UCO que ha puesto contra la pared al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las evidencias de corrupción que salpican al socialista Santos Cerdán, el PSOE-A ha optado por echar balones fuera: «No vamos a distraernos de lo fundamental», han sostenido en referencia a su labor en la oposición.

Como era de esperar, la táctica del PSOE andaluz ha sido atacar al PP de Juanma Moreno. El portavoz de Presidencia del partido, Mario Jiménez, ha criticado la «hipocresía y cinismo» del presidente de la Junta por convertirse en «martillo de herejes» cuando cuenta «con cuatro altos cargos imputados» por el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Jiménez ha reconocido el «mazazo» y la «sorpresa» para «todos los militantes del PSOE», pero ha mostrado su «satisfacción» y la de la dirección regional del partido por la «respuesta inmediata y fulminante» de apartar a Cerdán, a quien concede el beneficio de la duda ante el cobro de comisiones ilegales: «Ha podido comportarse de manera irregular».

«Para la militancia socialista es muy importante cómo reacciona nuestra organización. Hemos visto que la corrupción también ha anidado dentro de nuestra organización, pero la diferencia es cómo se responde. Ayer Pedro Sánchez cesó fulminantemente a Santos Cerdán, pidió disculpas al conjunto de la ciudadanía y anunció una auditoría interna para despejar cualquier duda acerca de la posibilidad de que esos fondos pudieran haber servido para financiar al partido», ha subrayado Jiménez, que ha contrapuesto esta actitud a la del PP, «que en vez de hacer auditorías da martillazo a los discos duros donde está la información que tendría que conocer la justicia».

Tras una ligera autocrítica, Jiménez ha pasado a celebrar la respuesta de Sánchez: «Los militantes, simpatizantes y votantes del partido van a valorar de manera muy positiva esa reacción porque la gente de izquierda y progresista castiga de manera muy importante la corrupción». El portavoz ha pedido «que se investigue hasta el final y que el peso de la ley caiga sobre aquellos que hayan podido meter la mano».

Preguntado por si hay «nerviosismo» en el PSOE-A por el hecho de que se desvele esta trama a un año de las elecciones autonómicas, Jiménez ha señalado que su partido tiene la «convicción» de que la «respuesta» de Sánchez ha sido «acertada». «No vamos a distraernos de lo fundamental, que es la labor de oposición en Andalucía, plantear una alternativa de gobierno y denunciar el desastre de la gestión de Moreno, la situación imposible para la ciudadanía en la gestión de la sanidad pública, los casos de corrupción del PP-A y la falta de respuesta» de Juanma Moreno: «Qué cínica y qué hipócrita su actitud, convirtiéndose en martillo de herejes. No le aceptamos ni una sola lección, ni en gestión de los servicios públicos en Andalucía ni en regeneración democrática, porque su partido es la única organización condenada por corrupción y él no está respondiendo con la altura que se merece».

Cuestionado por María Jesús Montero, que puso «la mano en el fuego» por Cerdán, Jiménez ha defendido que la líder del PSOE-A «representa los mejores valores del socialismo en España, con los que se identifica la inmensa mayoría de la gente progresista de Andalucía. Es una persona honesta, honrada, que se expresa con absoluta claridad, que no tiene dobleces y en la que confía la ciudadanía por su capacidad de gestión, por su capacidad política y por su coherencia con sus ideas, frente al cinismo, la hipocresía y la gestión desastrosa que está haciendo la derecha». «Cuando lleguen las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero va a ser la próxima presidenta de la Junta, no le quepa la menor duda a nadie», ha zanjado.

Sobre las palabras de Susana Díaz, que se ha mostrado partidaria de adelantar las elecciones generales, Jiménez ha sido más cauto: «En esto cada militante tendrá una opinión. Le corresponde a la dirección del partido tomar las decisiones, que las ha tomado con claridad, contundencia y de manera fulminante. Y le corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno tomar la decisión respecto de la convocatoria de las elecciones pensando única y exclusivamente en el interés general de España y de los españoles».