Previsión AEMET: Andalucía con lluvias y nubes en el oeste, sol y viento fuerte en el este

Hoy, 9 de abril de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos nubosos en el tercio occidental, donde se registrarán precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de depósitos de barro. En buena parte de Andalucía, los cielos se mantendrán poco nubosos, salvo algunas nubes bajas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio central, mientras que en el resto se espera un ascenso, notable en las máximas. Los vientos serán del este, moderados a fuertes en el tercio oriental, con rachas muy intensas en el litoral y cotas altas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de abril

Lluvias matutinas y claros por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla suavemente del sureste a unos 5 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 25, haciendo que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de chubascos y un cielo que se despejará, dejando entrever algunos claros. La temperatura mínima se mantendrá en torno a los 13 grados y aunque la humedad será notable, el ambiente no se sentirá tan pesado como en las horas previas. Con el sol asomándose tímidamente a las 07:58 y despidiéndose a las 20:53, Sevilla disfrutará de un día con matices de luz y sombra, donde la lluvia y el calor se entrelazan en un baile sutil.

Córdoba: cielos cambiantes con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo parcialmente cubierto que invita a estar alerta. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 60% y el viento del sur sopla suavemente, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; mientras que la primera parte del día puede traer lluvias, la tarde se presenta más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 25 grados. Sin embargo, la humedad puede resultar agobiante, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 23 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente el desarrollo del día.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear por los parques o disfrutar de una buena lectura en una terraza. Aprovechar el día será una excelente opción para recargar energías.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 11°C y una sensación térmica que podría descender a esos mismos valores. A medida que avance la mañana, el ambiente se sentirá húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 100%.

Por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 90%. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas máximas llegarán a los 20°C, aunque la sensación térmica podría ser más cálida. El viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda precaución. Con la salida del sol a las 08:00 y su puesta a las 20:53, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, aunque el tiempo no será el más favorable.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. El ambiente es agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados por la tarde, con un viento suave del sureste que aportará frescura.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidad de lluvia. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del calor. Una buena recomendación es aprovechar las horas más frescas de la mañana y la noche para actividades al aire libre.

Cielo nublado con chubascos ocasionales en Málaga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados por la tarde, aunque la probabilidad de chubascos intermitentes se mantendrá en un 20%, especialmente antes del mediodía.

Con el viento soplando del sureste a 15 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales. La humedad, que alcanzará un 90% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 22 grados, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios.

Granada: cielos despejados y brisa fresca

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 26 grados por la tarde, aunque con una ligera probabilidad de lluvia al caer la noche.

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde. La brisa del sureste, con ráfagas que pueden alcanzar los 45 km/h, aportará una sensación de frescura, así que no olvides disfrutar del sol mientras dure.

Almería: cielo despejado y cambios por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una tarde más dinámica, donde el termómetro alcanzará los 28°C. La brisa del este, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h, aportará un toque fresco a la jornada, aunque la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables.

A medida que avance el día, se prevén algunas nubes que podrían dejar caer precipitaciones puntuales en la tarde-noche, con una probabilidad del 10%. Se recomienda disfrutar del sol matutino y estar preparados para un cambio en el clima al caer la tarde.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET