Adiós a las cortinas: Ikea tiene la última innovación para hogares modernos

Ikea ha puesto a la venta unas nuevas cortinas que llegan para romper con lo cotidiano. En este 2026 se llevan nuevas tendencias y la moda en este mundo tiene que ver con unas persianas de bambú que, además de prácticas, le pueden dar un toque elegante a tu hogar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas cortinas de Ikea que pueden ser una opción ideal para este verano.

El verano ya se vislumbra en el horizonte y, con la llegada del mes de mayo, es hora de aclimatar nuestra casa para la época más bonita del año. Un periodo en el que la luz iluminará tu vivienda y en el que se sucederán reuniones con familiares y amigos. Las tendencias para este periodo estival apuntan al minimalismo y también al adiós de las cortinas clásicas que siempre han reinado en el hogar. Ahora Ikea ha dado un vuelco al mercado con una opción innovadora.

Así son las nuevas cortinas de Ikea

Las nuevas cortinas que Ikea ha puesto en el mercado y que puedes adquirir en tienda física o en su página web con unas persianas de bambú de la marca VECKLARFLY. Fabricada con un material natural, esta es una apuesta sencilla, práctica y elegante para algunas zonas en las que quieras retirar las cortinas.

Como suele suceder con las cortinas de este tipo, podrás abrir y cerrar las lamas de 50 mm para jugar con la sensación de amplitud y luminosidad en tu casa. Así que en este caso tendrás una cortina que podrás subir y bajar, o abrir y cerrar, según el momento del día. Una de las ventajas con respecto a las cortinas tradicionales es que el bambú ayuda a equilibrar la temperatura dentro de casa, lo que convierte a este material en una de las mejores opciones para añadir a tu vivienda.

Y ni que decir tiene del efecto decoración que creará en tu hogar esta figura de bambú postrada en una de las ventanas. Puede ser una gran ocurrencia ubicar estas nuevas cortinas de Ikea en zonas de terraza o jardín, en caso de que disfrutes de uno de estos espacios en tu vivienda. En este caso, no dudes en hacerte con un producto que está disponible por 69,99 euros en distintas medidas en tiendas Ikea y en su página web, que permite que puedas disponer de este producto en cuestión de días en tu domicilio e incluso ejecutar un cambio antes de un tiempo determinado.

Estas cortinas de Ikea también cuentan con una buena valoración entre las 135 reseñas que se pueden ver en la página web, en la que los usuarios han dado una votación de un 4,3. «Muy eficaz y con mucha calidad», dice una persona que compró este producto, mientras que otros destacan la «buena relación calidad-precio» y que son unas «persianas lindas».

Ikea también destaca en su página web que es posible elegir varias medidas dependiendo de la ventana que quieras abarcar y en los detalles del producto también destacan que el bambú también será resistente para que la instalación se pueda hacer en el exterior. «El barniz transparente ayuda a preservar el color y la belleza natural del bambú, protegiéndolo contra el moho y la corrosión en diversos entornos», cuenta sobre este producto, del que también destaca que: «Al reducir las corrientes de aire y el calor del sol, las persianas permiten un uso más eficiente del sistema de calefacción/aire acondicionado».