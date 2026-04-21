Colas en IKEA por el enchufe inteligente con control a distancia y de bajo consumo: vas a ahorrar en tu factura de la luz

La factura de la luz se ha convertido desde hace tiempo, en el principal quebradero de cabeza para muchas familias españolas. De este modo, y en un escenario donde cada euro cuenta y la economía doméstica se mira con lupa, buscamos fórmulas eficaces para reducir el consumo sin renunciar a nuestras comodidades. Y una de las primeras cosas de las que hemos de ser conscientes es que muchas veces, el standby de muchos aparatos, como la televisión, la cafetera o el dejar aparatos enchufados sin más, como el cargador del móvil, puede hacer que la factura vaya engrosando poco a poco sin darnos cuenta. Y es aquí donde entra en juego el enchufe inteligente de IKEA del que todo el mundo habla.

Se trata de una solución sencilla, económica y tremendamente efectiva de IKEA, de nombre TRETAKT,y que es un dispositivo que está arrasando en las tiendas de la firma sueca y que promete devolvernos el control total sobre lo que consumimos en casa. Por un precio de apenas 6,99 euros, estamos ante la herramienta definitiva para aquellos que quieren iniciarse en la domótica sin tener que realizar inversiones elevadas o instalaciones que requieran electricistas profesionales. Y es que lo realmente sorprende de este pequeño artefacto es que no necesitas ser un experto en tecnología para hacerlo funcionar, ya que IKEA ha diseñado el TRETAKT pensando en el usuario de a pie, por lo que podemos decir que la democratización del hogar inteligente es ya una realidad al alcance de cualquiera.

Colas en IKEA por el enchufe inteligente con control a distancia

La filosofía de IKEA siempre ha sido hacer accesible el diseño, y con el enchufe TRETAKT han trasladado esa mentalidad al sector de la tecnología de consumo. Por 6,99 euros, estamos comprando mucho más que un adaptador de plástico; estamos adquiriendo la capacidad de convertir un aparato tradicional (como una vieja lámpara de pie, un ventilador o un pequeño electrodoméstico de cocina) en un dispositivo conectado a la red y además, se abre un abanico de posibilidades que, hasta hace poco, estaban reservadas para casas de lujo con sistemas de domótica profesional.

La instalación es sencilla, ya que conectas el enchufe, lo vinculas y listo. A partir de ahí, la magia sucede a través de la aplicación IKEA Home smart. La gran ventaja de este producto es su versatilidad. No te obliga a cambiar tus hábitos; simplemente te da herramientas para optimizarlos. ¿Cuántas veces has salido de casa con la duda de si habrás dejado la cafetera encendida? Con TRETAKT, esa ansiedad desaparece, ya que con un simple toque en la pantalla de tu móvil, puedes comprobar el estado de tus dispositivos y cortar el paso de corriente antes de que se convierta en un susto en la factura.

Compatible con mando o con sensor de movimiento

El sistema de gestión es uno de sus puntos fuertes. Si bien la aplicación oficial es el cerebro de la operación, IKEA no deja de lado a quienes prefieren una experiencia más directa. Puedes gestionar el encendido y apagado de hasta diez enchufes distintos utilizando un único mando a distancia o un sensor de movimiento de la propia marca. Esto resulta especialmente útil en familias con personas mayores o niños, donde el móvil no siempre es la herramienta más intuitiva. La integración es fluida; el enchufe responde al instante, sin latencias molestas, ofreciendo esa sensación de control absoluto que tanto valoramos.

Además, si eres de los que planifica su rutina al detalle, la función de temporizadores será tu mejor aliada. Puedes programar las luces de casa para que se enciendan cuando empieza a oscurecer, simulando presencia aunque no estés, o configurar tus aparatos para que se apaguen automáticamente en las horas de mayor coste energético. Es una forma pasiva pero tremendamente eficaz de ahorrar sin tener que estar pendiente del reloj constantemente.

Seguridad y compatibilidad total

No debemos olvidar el aspecto técnico de este enchufe inteligente de Ikea. Con una potencia máxima de salida de 3.680W, es capaz de gestionar electrodomésticos exigentes con total seguridad. Estamos así ante un componente robusto, fabricado con materiales duraderos y diseñado para aguantar el ritmo diario.

Por último, si ya tienes la casa llena de dispositivos inteligentes, este enchufe es lo que te faltaba. Si lo conectas al hub DIRIGERA, desbloqueas funciones avanzadas que te permiten controlar todo desde cualquier lugar. Y para los usuarios más exigentes, la compatibilidad es total ya que puedes integrarlo con Amazon Alexa, Google Home o Apple Home. Esto significa que puedes apagar la cafetera dando una orden de voz desde la cama, sin ni siquiera estirar el brazo. En definitiva, por menos de lo que cuesta un menú de comida rápida, IKEA nos ofrece la llave para controlar nuestro consumo y dar el salto al siglo XXI. Es, sin duda, una de las compras más inteligentes del año.