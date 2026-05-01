Parece un pingüino gigante, pero es un extraño animal extinto desde el siglo XIX que solo sobrevivió en Islandia

El alca gigante (Pinguinus impennis) desapareció de la faz de la Tierra dejando un vacío irremplazable en el ecosistema del Atlántico Norte.

Esta ave marina, que los antiguos navegantes confundieron con los pingüinos por su plumaje blanco y negro, dominó las costas europeas y americanas antes de que la ambición humana terminara con sus últimas colonias en Islandia.

Actualmente, su historia sirve como una advertencia sobre la fragilidad de la biodiversidad ante la sobreexplotación.

Qué ave similar a un pingüino gigante se extinguió en Islandia durante el siglo XIX

El alca gigante medía aproximadamente un metro de altura y no podía volar. A diferencia de otros miembros de la familia de los álcidos, esta especie transformó sus alas en potentes aletas diseñadas exclusivamente para el buceo.

Su cuerpo hidrodinámico le permitiría sumergirse hasta los 76 metros de profundidad para capturar capelanes y sábalos atlánticos, sus presas favoritas.

Los naturalistas de la época destacan que el animal podía contener la respiración durante 15 minutos bajo el agua. Físicamente, el alca gigante poseía un dorso negro, un abdomen blanco y un rasgo inconfundible: dos grandes manchas blancas junto a sus ojos rojizos.

Según informa Artimalia, el término gaélico pen gwyn, que significa «cabeza blanca», dio origen a la palabra pingüino que hoy usamos para otras especies del hemisferio sur. Su pico robusto y curvado le permitía defenderse y cazar con precisión, pero su torpeza en tierra firme la convirtió en una víctima fácil para los cazadores que buscaban su carne y su grasa.

Presencia histórica y características del alca gigante en las costas de España

La relación de esta especie con la península ibérica se remonta hace millas de años. Los hombres neandertales ya consumían alcas gigantes hace más de 100.000 años, aprovechando la abundancia de estas aves en las costas españolas durante sus migraciones invernales.

El registro arqueológico más fascinante se encuentra en Cantabria, específicamente en la cueva de El Pendo, donde artistas del Paleolítico pintaron su silueta hace unos 35.000 años.

Durante el invierno, las poblaciones descendían desde el Ártico hasta el sur de España e Italia en busca de aguas menos gélidas. Los marineros de la época utilizaban el avistamiento de estas aves como una señal inequívoca de que la costa estaba cerca, ya que el animal siempre permanecía vinculado a la plataforma continental.

Sin embargo, esta proximidad al ser humano marcó su destino. A finales del siglo XVI, el alca ya no habitaba en la Europa continental debido a la constante persecución y la recolección masiva de sus huevos, que los humanos los consumían como un recurso básico.

Cuáles fueron las causas principales de la extinción del alca gigante

La extinción del alca gigante no respondió a un solo factor, sino a una cadena de circunstancias y abusos. El ser humano explotó al ave durante siglos para obtener plumas, huevos y cebo de pesca.

A medida que la especie se volvía más rara, su valor aumentaba paradójicamente. Los museos y coleccionistas privados comenzaron a pagar fortunas por ejemplares disecados y huevos, lo que aceleró la matanza de los últimos supervivientes.

Hacia el año 1800, las últimas colonias se refugiaron en islotes remotos de Islandia. En 1830, un evento geológico crítico empeoró la situación. Una erupción volcánica sumergió la isla de Geirfuglasker, su principal lugar de nidificación. Los pocos ejemplares restantes se trasladaron a la isla de Eldey, un lugar más accesible para los cazadores.

El 5 de junio de 1844 una expedición capturó y mató a la última pareja reproductora en suelo islandés. No obstante, en 1852 se avistaba el último ejemplar confirmado de alca gigante.