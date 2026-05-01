Jornada 35 de la Premier League: fechas, horarios y canal de televisión para ver en directo por TV y en vivo online los partidos desde España

La Premier League ha entrado en su recta final y ahora mismo hay muchas cosas en juego. En primer lugar, el título, donde Arsenal y Manchester City mantienen una pelea encarnizada. En segundo lugar, destaca la multitud de equipos que están peleando por competiciones europeas, pero no hay que olvidarse, en tercera posición, de la pugna entre el Tottenham y el West Ham por salvarse. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver desde España todos los encuentros del campeonato inglés.

Leeds – Burnley

La jornada 35 de la Premier League arrancará este viernes 1 de mayo con un partidazo a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, aunque es cierto que poco hay en juego. El Leeds, que está salvado virtualmente, recibe en su casa al descendido Burnley, por lo que es un choque de mero trámite para ellos, pero todos aquellos aficionados al fútbol ingles que quieran disfrutar de este choque podrán hacerlo viéndolo por TV en directo desde España a través de Dazn.

Brentford – West Ham

Ya el sábado 2 de mayo a las 16:00 horas (horario peninsular) podremos disfrutar de un apasionante Brentford – West Ham en directo y en vivo online por Dazn. Este choque, que cayó en esta jornada 35 de la Premier League, promete ser emocionante, ya que los locales están metidos de lleno en la lucha por meterse en Europa, pero los londinenses, guiados por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez están inmersos en la pelea por lograr la salvación en una pugna vibrante con el Tottenham.

Wolverhampton – Sunderland

A las 16:00 horas de este sábado 2 de mayo también tendremos un partido en el que no hay mucho en juego y que será retransmitido por televisión por Dazn. El Wolverhampton, ya descendido a la Championship, recibe a un Sunderland que está en la mitad de la tabla y que matemáticamente tiene opciones de meterse en competiciones europeas, aunque será muy complicado por la igualdad que hay. Los lobos esperan conseguir una victoria para aunque sea despedirse de la Premier League sin ocupar la última plaza.

Newcastle – Brighton

Este sábado 2 de mayo, también a las 16:00 horas y por Dazn, se podrá ver un emocionante Newcastle – Brighton que se disputa en St. James Park. Es cierto que las urracas ya no se juegan nada en esta jornada 35 de la Premier League, pero delante estarán las gaviotas, que sí que están metidos de lleno en la lucha por competiciones europeas, estando al arranque de esta fecha en la sexta plaza, ocupando puestos de Europa League por delante de gigantes como el Chelsea.

Arsenal – Fulham

El último partido que se jugará el sábado 2 de mayo en esta jornada 35 de la Premier League arrancará a las 18:30 horas y se podrá ver por Dazn por televisión. Será un derbi londinense al que mirarán los amantes de esta competición y también los seguidores del Atlético de Madrid. El Arsenal de Mikel Arteta recibe al Fulham en el Emirates Stadium en medio de la eliminatoria de la Champions League. Los gunners están metidos de lleno en la lucha por el título y no pueden fallar, por lo que no podrán tirar de rotaciones en este duelo en el que el Fulham también necesita la victoria para pelear por puestos europeos.

Bournemouth – Crystal Palace

Ya el domingo 3 de mayo a las 15:00 horas en Dazn continuará la jornada 35 de la Premier League con un duelo bastante interesante. El Bournemouth de Andoni Iraola, que dejará el club a final de temporada, sigue peleando por estar en Europa la próxima campaña y recibe a un Crystal Palace que poco se está jugando ahora en el campeonato inglés. Eso sí, los londinenses están en semifinales de la Conference League, por lo que podrían tirar de rotaciones.

Manchester United – Liverpool

Sin duda, el gran clásico del fútbol inglés se llevará todas las miradas este domingo 3 de mayo a las 16:30 horas. Old Trafford acoge un emocionante Manchester United – Liverpool que puede ser determinante. Los red devils arrancan esta jornada 35 de la Premier League terceros con 61 puntos, mientras que los de Anfield son cuartos con 58 unidades en su casillero, así que todos los que quieran ver desde España este duelo de altos vuelos tendrán que tener contratado Dazn.

Aston Villa – Tottenham

A las 20:00 horas del domingo 3 de mayo también habrá un partido importantísimo en la jornada 35 de la Premier League que puede marcar el devenir del torneo. El Tottenham viaja a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa en un choque que están obligados a ganar si quieren seguir enganchados a la lucha por la permanencia. Delante, el equipo dirigido por Unai Emery que quiere cerrar lo antes posible su clasificación para la próxima edición de la Champions League.

Chelsea – Nottingham Forest

El lunes 4 de mayo a las 16:00 horas será retransmitido por Dazn el Chelsea – Nottingham Forest que cayó en la jornada 35 de la Premier League. Los londinenses corren el riesgo de quedarse fuera de competiciones continentales, por lo que tienen que ganar sí o sí en Stamford Bridge a un dos veces campeón de Europa que también está luchando por cerrar su salvación matemática.

Everton – Manchester City

El colofón final de la jornada 35 de la Premier League se jugará este lunes 4 de mayo en Liverpool. El Everton, que está en la mitad de la tabla persiguiendo el sueño europeo, recibe a un Manchester City que ya sabrá lo que ha hecho el Arsenal, pero lo cierto es que hagan lo que hagan los de Londres los pupilos de Pep Guardiola están obligados a ganar para intentar arrebatarles el título liguero. Este partidazo será retransmitido en directo, en vivo online y en streaming por Dazn.