Los precios de la caseta del PCE en la Feria: jamón 11 €, gambas 7 € y «carrillada republicana» 11 €

¿Recuerdan al ministro comunista Eduardo Garzón y sus críticas al jamón? Pues uno de sus partidos, el Partido Comunista, no debe opinar igual, toda vez que, tal y como se puede apreciar en su carta de la caseta que tienen en la Feria de Sevilla, lo venden a un precio de 11 euros por una ración de 100 gramos. Pero eso no es todo, también ofrecen gambas a siete euros, queso (100 gramos) a 11 euros, salmorejo a seis euros y hasta «carrillada republicana» por 11 euros.

Unos precios, desde luego, que no son asequibles para todos los bolsillos. Menos mal, eso sí, que las bolsas de cacahuetes y de patatas las tienen a 1,5 euros y que la botella de agua cuesta también 1,5 euros. Quien no pueda permitirse un mojito cubano (seis euros) y un buen plato de jamón (11 euros), se tendrá que conformar con un vasito de agua y un bolsa de patatas. Desde luego, los precios de las comidas y las bebidas de la caseta del PCE en la Feria de Abril no son para todos los bolsillos.

Garzón, cazado

Alberto Garzón comiendo jamón serrano de primera calidad en una caseta en la Feria de Abril de Sevilla. Fue la estampa que se pudo ver hace dos años en las fiestas más tradicionales de la capital andaluza. Todo ello a pesar de que el Ministerio de Consumo del Gobierno de España, del que era titular, desaconsejaba su ingesta.

El también líder de Izquierda Unida hizo una visita a la ciudad hispalense junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Allí entró en varias casetas y en una de ellas no pudo resistirse y se lanzó a por los ibéricos. Todo ello acompañado de una cerveza fresquita. A pesar de que Alberto Garzón protagonizó una sonada campaña que provocó ríos de tinta en la que reclamaba a los españoles consumir menos carne para cuidar el planeta, la Feria de Abril fue su perdición. Como también lo es para su PCE.

Con las elecciones andaluzas como telón de fondo, el ministro de Consumo quiso mimetizarse con las tradiciones más flamencas. Sin embargo, su foto consumiendo jamón corrió como la pólvora en las redes sociales generando críticas y mofas.