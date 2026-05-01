Precio de la gasolina hoy 1 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Si deseas poder encontrar las gasolineras y estaciones de servicio que tienen precios más económicos este viernes 1 de mayo, que además es día festivo y da pie para hacer una escapada por el puente, no te pierdas la información que hemos podido recopilar a partir de los datos que recoge el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Toma nota, porque estos son los precios de la gasolina hoy 1 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Sevilla
Si vives en Sevilla, estos son los precios para este lunes Día del Trabajador
Gasolina 95
- Ballenoil. Arahal. Avenida Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,140 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,309 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,337 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,337 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,465 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera 8005 km 10. Precio: 1,579 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana. Precio: 1,599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,578 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,582 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,589 €/l.
- Moeve-Arroceros. Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,590 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1,598 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Málaga
Si viajas a Málaga, o vives en esta ciudad, estos son los precios que tiene la gasolina hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.
- Los Remedios-Picasat. Ronda. Carretera CA-9113 km 11. Precio: 1,410 €/l.
- Madesé-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,418 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,429 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,609 €/l.
- E.S. El Valle. Cártama. Carretera km 2,7. Precio: 1,619 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela UE-3.11 Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,629 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás. Precio: 1,618 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l.
- Madesé-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l.
- Coop. Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,657 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,657 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Cádiz
En Cádiz, estos son los precios más económicos para este 1 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Ingeniero Félix Sancho, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1,389 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal km 5,8. Precio: 1,495 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,589 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. CN-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.
- Eni. Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,586 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,609 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,609 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Córdoba
Estas son las gasolineras más baratas para Córdoba en este viernes 1 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,389 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Repsol. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,589 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305 km 60. Precio: 1,609 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,609 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,618 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,622 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,629 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Granada
Para este 1 de mayo, estas son las gasolineras más baratas de Granada:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, Parcela 243. Precio: 1,389 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,409 €/l.
- Minioil. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,425 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.
- San Lázaro. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,579 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l.
- Gaia. Zújar. Polígono acceso a estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,629 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar. Precio: 1,645 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238. Precio: 1,649 €/l.
Mapa de las gasolineras más baratas
En este primer día del puente de Mayo, ya conocemos cuáles son las gasolineras más baratas para repostar si vives en alguna de las ciudades andaluzas mencionadas, pero si deseas consultar otra ciudad o comunidad, o quieres ver precios otros días, puedes entrar en el Geoportal Gasolineras, en el que vas encontrar las gasolineras listadas como te mostramos, pero también puedes afinar la búsqueda a través de mapas como este que te mostramos, de Cádiz: