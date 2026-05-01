Precio de la gasolina hoy 1 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si deseas poder encontrar las gasolineras y estaciones de servicio que tienen precios más económicos este viernes 1 de mayo, que además es día festivo y da pie para hacer una escapada por el puente, no te pierdas la información que hemos podido recopilar a partir de los datos que recoge el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Toma nota, porque estos son los precios de la gasolina hoy 1 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Sevilla

Si vives en Sevilla, estos son los precios para este lunes Día del Trabajador

Gasolina 95

Ballenoil . Arahal. Avenida Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,140 €/l.

. Arahal. Avenida Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,140 €/l. Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l.

. Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l. E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,309 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,309 €/l.

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,309 €/l. Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,337 €/l.

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,337 €/l. Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,337 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,465 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,465 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,529 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,529 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Carretera 8005 km 10. Precio: 1,579 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera 8005 km 10. Precio: 1,579 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,589 €/l. Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l.

. Mairena del Alcor. Carretera A392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l. Meroil . Lora del Río. Avenida de la Campana. Precio: 1,599 €/l.

. Lora del Río. Avenida de la Campana. Precio: 1,599 €/l. Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,578 €/l.

. Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge. Precio: 1,578 €/l. E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l. Petrouya . Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Carretera Utrera Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,582 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,582 €/l. Canges del Hoyo . Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,589 €/l.

. Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,589 €/l. Moeve-Arroceros . Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,590 €/l.

. Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,590 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l. Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1,598 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Málaga

Si viajas a Málaga, o vives en esta ciudad, estos son los precios que tiene la gasolina hoy:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4. Precio: 1,398 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l. Los Remedios-Picasat . Ronda. Carretera CA-9113 km 11. Precio: 1,410 €/l.

. Ronda. Carretera CA-9113 km 11. Precio: 1,410 €/l. Madesé-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,418 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,418 €/l. Easygas . Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,429 €/l.

. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,429 €/l. Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,429 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l. ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Carretera de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,609 €/l. E.S. El Valle . Cártama. Carretera km 2,7. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Carretera km 2,7. Precio: 1,619 €/l. Galp . Fuengirola. Parcela UE-3.11 Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.

. Fuengirola. Parcela UE-3.11 Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,629 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,629 €/l. Gueroil. Cajiz. Autovía A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,609 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Santo Tomás. Precio: 1,618 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,618 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Calle Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l. Madesé-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tivoli, 19. Precio: 1,628 €/l. Coop. Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l. Plenergy . Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,657 €/l.

. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1,657 €/l. Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,657 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Cádiz

En Cádiz, estos son los precios más económicos para este 1 de mayo:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l.

. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1. Precio: 1,369 €/l. Shell . Los Arenales. Polígono Ingeniero Félix Sancho, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Los Arenales. Polígono Ingeniero Félix Sancho, s/n. Precio: 1,379 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l. GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1,389 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1,389 €/l. ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,489 €/l. ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera comarcal km 5,8. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal km 5,8. Precio: 1,495 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. BP . Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l.

. Cádiz. Calle Gibraltar esquina San Roque. Precio: 1,585 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,589 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,589 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. CN-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.

. Tarifa. CN-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l. Eni . Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l.

. Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l. Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,586 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,586 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l. Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,609 €/l.

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,609 €/l. Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,609 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Córdoba

Estas son las gasolineras más baratas para Córdoba en este viernes 1 de mayo:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,389 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,389 €/l.

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,389 €/l. Enerplus . Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l. Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Carretera a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,489 €/l. El Carmen . Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Repsol . Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l.

. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l. Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,589 €/l.

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1,589 €/l. Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l.

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l. Carrefour. Baena. Carretera A-305 km 60. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,609 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,609 €/l. Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,618 €/l.

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,618 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,622 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,622 €/l. Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,629 €/l.

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,629 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l. Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l. Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n. Precio: 1,659 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de mayo en Granada

Para este 1 de mayo, estas son las gasolineras más baratas de Granada:

Gasolina 95

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238. Precio: 1,389 €/l. Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, Parcela 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Calle Motril, Parcela 243. Precio: 1,389 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l. Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,409 €/l.

. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,409 €/l. Minioil . Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.

. Peligros. Carretera N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l. Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,425 €/l.

Gasolina 98

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,529 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,529 €/l. AM97 Plus . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,539 €/l. A. Aguaza . Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l. San Lázaro . Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.

. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,579 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,579 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l. Gaia . Zújar. Polígono acceso a estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,629 €/l.

. Zújar. Polígono acceso a estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,629 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l. Petroprix . Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.

. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l. Andaluza de Transportes SCA . Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar. Precio: 1,645 €/l.

. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar. Precio: 1,645 €/l. Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1,649 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l. Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,649 €/l. Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238. Precio: 1,649 €/l.

Mapa de las gasolineras más baratas

En este primer día del puente de Mayo, ya conocemos cuáles son las gasolineras más baratas para repostar si vives en alguna de las ciudades andaluzas mencionadas, pero si deseas consultar otra ciudad o comunidad, o quieres ver precios otros días, puedes entrar en el Geoportal Gasolineras, en el que vas encontrar las gasolineras listadas como te mostramos, pero también puedes afinar la búsqueda a través de mapas como este que te mostramos, de Cádiz: