El PP exige a Montero que cese a Perales por el caso de acoso sexual desvelado por OKDIARIO

El Partido Popular de Linares ha exigido este jueves la dimisión «inmediata» de Javier Perales Fernández de todos sus cargos, tanto institucionales como orgánicos, tras la exclusiva de OKDIARIO Andalucía que destapó que el ex alcalde socialista está imputado por un presunto delito de acoso sexual. El caso, que ya ha sido admitido a trámite por la justicia, implica a Perales no solo como ex regidor, sino como actual miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A dirigida por María Jesús Montero y diputado provincial de Agricultura y Ganadería.

Mariola Aranda, presidenta del PP linarense, ha lanzado un duro comunicado en el que pide que Perales sea apartado de la vida pública mientras se aclaran los hechos. «María Jesús Montero no puede tener ni un minuto más a Perales en la Ejecutiva Regional, y Juan Latorre debe cesarlo en la Diputación», ha afirmado con contundencia.

Aranda ha trasladado su apoyo total a la víctima, la empresaria María Teresa Márquez, presidenta de Hosteleros de Linares, destacando su «gran valentía» por atreverse a denunciar a «quien ha sido alcalde y ha usado, presuntamente, su posición para tener un trato vejatorio y humillante». «Debe de ser muy difícil tomar esa decisión», ha dicho, mostrándose tajante con la gravedad del caso.

El PP recuerda que este nuevo escándalo se suma a otros recientes dentro del PSOE como el ‘caso Mediador’ de Tito Berni, la caída de Ábalos o la destitución de Francisco Salazar tras otra denuncia por acoso. «No podemos seguir cruzados de brazos», ha insistido Aranda.

«Como mujer y linarense, me horroriza pensar que alguien que ha sido alcalde de esta ciudad haya utilizado su cargo para acosar a una mujer», ha señalado la dirigente popular, que ha valorado que, pese al miedo a represalias, la denunciante «se ha armado de valor y ha acudido a los tribunales».

Aranda ha llamado también a la responsabilidad de las dirigentes socialistas en la provincia, como Pilar Parra, Paqui Medina o África Colomo: «Esperamos que se posicionen claramente del lado de la mujer y del derecho a vivir libres de acoso sexual».

Por último, ha advertido: «Perales debe dar la cara, dar explicaciones y dimitir. Y si no lo hace él, debe actuar el PSOE. Porque esto es muy grave».