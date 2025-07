La acosada por un cargo socialista de Montero: «Me dijo en un despacho que le ponía, que le daba vidilla»

«Me dijo que le ponía, que le daba vidilla». Con estas palabras resume María Teresa Márquez Pérez el momento en el que, según su denuncia, fue acosada sexualmente por Javier Perales Fernández, actual secretario de Reindustrialización en la Ejecutiva regional del PSOE andaluz que dirige María Jesús Montero desde febrero de este año, secretario general del PSOE de Linares, diputado provincial de Agricultura en la Diputación y ex alcalde de Linares. El episodio, ocurrido en el Ayuntamiento durante una reunión institucional, ha desencadenado un nuevo escándalo en las filas del partido que dirige María Jesús Montero en Andalucía.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2023, en plena tensión entre el gobierno municipal y la asociación Hosteleros de Linares, presidida por Márquez. Ella acudió al Ayuntamiento para tratar con el entonces alcalde la nueva ordenanza de terrazas. Pero lo que debía ser una reunión formal acabó convirtiéndose, según la víctima, en una escena humillante.

En ese momento, no denunció. «Tenía miedo, no sólo por mí, sino por la asociación. Sabía que podía haber represalias», explica a OKDIARIO Andalucía la víctima. Y no se equivocó. Desde que presentó la denuncia en febrero ante el juzgado de Linares, Márquez asegura que ha sido víctima de una campaña de difamación: ataques personales, mentiras sobre su negocio —la churrería Antonio de Linares— y comentarios ofensivos desde perfiles falsos en redes sociales.

El juzgado ha admitido la denuncia y ha transformado el caso en un juicio por delito de acoso sexual, al entender que los hechos podrían encajar en el artículo 173.4 del Código Penal, que sanciona comportamientos sexuales que generen situaciones de humillación, hostilidad o intimidación.

El impacto político es evidente. Javier Perales no es un ex alcalde más: en febrero de este año fue nombrado secretario de Reindustrialización del PSOE andaluz en la nueva ejecutiva que dirige la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Este nuevo caso se suma a una larga lista de escándalos en el PSOE relacionados con mujeres, poder y abusos: Tito Berni, Ábalos, Koldo, Francisco Salazar… y ahora, Perales.

La denunciante lo tiene claro: «Han intentado callarme, desprestigiarme, asustarme. Pero ya no tengo miedo». Mientras, el PSOE guarda silencio.