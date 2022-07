Podemos agoniza: primeros despidos tras quedarse sin subvenciones en Andalucía.

Podemos Andalucía ha cursado el despido de al menos ocho empleados que formaban parte de su plantilla, que antes de las elecciones del pasado 19 de junio ascendía a unas 25 personas. La pérdida de financiación derivada de su exclusión de los comicios por la entrega tardía de la documentación ha sido la puntilla para un partido que no tendrá voz en el Parlamento de Andalucía durante los próximos cuatro años.

Podemos agoniza en Andalucía. Los golpes se han ido sucediendo paulatinamente desde que Teresa Rodríguez abandonara el partido y la formación se quedara sin un líder claro en la comunidad. Después vino el suicidio político, que llegó cuando no entregaron a tiempo la documentación para poder presentarse a las elecciones del pasado 19 de junio. Recurrieron, pero de nada sirvió. Este hecho supuso que sus políticos tengan que estar los próximos cuatro años en el Parlamento bajo la marca Por Andalucía, una coalición en la que actúan oficialmente como independientes. Esto, en la práctica, supone que Podemos no tiene representación en la Cámara autonómica y, por tanto, no tiene derecho a recibir subvenciones públicas. Un cierre del grifo que ya está teniendo sus primeras consecuencias en forma de despidos, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía.

Los partidos políticos que logran alguno de los 109 diputados del Parlamento andaluz reciben 23.034,99 euros por escaño y 85,01 céntimos por voto en concepto de subvenciones por gastos electorales. Sin embargo, esta asignación se la lleva la coalición Por Andalucía, que ha logrado cinco escaños y 281.688 votantes y, por tanto, 115.000 euros por los escaños y 239.500 euros por los votos. En total, unos 354.500 euros que a priori se tendrían que repartir entre los partidos que están incluido en la coalición.

Así, es IU Andalucía quien tiene la sartén por el mango a la hora de negociar con Podemos cuánto les pueden dar, toda vez que, recuerden, en la práctica no están en el Parlamento andaluz, aunque sí tienen políticos podemitas que, como independientes, estarán como diputados.

Algunas fuentes aseguran que Izquierda Unida y Podemos alcanzaron un acuerdo por el que los de Inma Nieto retribuirían a los podemitas a través de una suerte de sistema de «retribución en especie» que pasaría por la contratación de personal de Podemos a cargo de los fondos del grupo parlamentario. Sin embargo, OKDIARIO Andalucía no ha podido confirmar tal extremo por fuentes oficiales de ninguno de los dos partidos.

Sea como fuere, la única realidad pasa porque Podemos ya no tiene acceso a subvenciones públicas. Algo que, unido a la pérdida de apoyo en la comunidad, deja prácticamente en el dique seco a la formación que lidera Martina Velarde en la comunidad. Tanto es así, que ya se han producido los primeros despidos, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía. Así, de una plantilla que apenas supera los 25 empleados entre los cargos directos del partido y los que están adscritos al grupo parlamentario, Podemos ya habría prescindido de un mínimo de ocho. Aunque algunas fuentes apuntan a un número más elevado. Además, nadie puede descartar en el partido el cierre de sedes de Podemos en Andalucía. Se acabó la fiesta podemita en la región.