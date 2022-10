El podemita denunciado por maltrato desliza que su mujer lo hace para conseguir la custodia y la casa

El diputado de IU en el Congreso Miguel Ángel Bustamante ha sido denunciado por su mujer por delitos de malos tratos y amenazas, entre otros. Ante la publicación de la noticia, ha negado todos los hechos y ha deseado que «se resuelva pronto y se haga justicia». Además, desmiente que IU le haya expulsado, y asegura que ha sido él quien ha cursado la baja del partido. Además, desliza en un mensaje publicado en redes sociales que su mujer ha interpuesto esta denuncia para conseguir la custodia o la casa.»

«Ante la gravedad de lo publicado, he solicitado la suspensión cautelar de militancia del PCE e IU, para tratar de no dañar políticamente a mis organizaciones», ha señalado Bustamante, desmintiendo así a IU, que ha asegurado que ha votado, por mayoría, la expulsión del diputado comunista.

«No he recibido notificación alguna por parte del juzgado. Aparece en prensa antes de que yo tenga conocimiento, dando lugar a un daño moral», asegura Bustamante, haciéndose por completo la víctima ante la publicación de la información. Una información, que rechaza: «Niego totalmente lo publicado en la noticia, no he dado un puñetazo en mi vida».

Sobre la noticia de esta mañana. Solo espero que se resuelva pronto y se haga justicia. pic.twitter.com/uh0aIOYIiZ — Miguel A. Bustamante (@ma_bustamante84) October 28, 2022

Sin embargo, el comentario más curioso, por decirlo de alguna manera, es en el que viene a deslizar que su mujer le ha denunciado para lograr una pensión, la custodia de sus hijos o la casa que comparten en Écija: «Estoy en un proceso civil de divorcio desde junio. Considero que la supuesta denuncia de este lunes (aún no la tengo) está relacionada con el proceso (custodia, pensión, casa…)».

Por último, Bustamante vuelve a victimizarse tras denunciar su mujer cuatro años de malos tratos y amenazas: «A nivel personal estoy muy afectado y no voy a comentar nada más». En esta ocasión, por el momento, ni IU ni Podemos han lanzado un mensaje de «hermana yo sí te creo».