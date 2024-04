Planas no se esconde: visita una feria de agricultores en Marruecos en plena crisis del campo español

Los agricultores andaluces han terminado de estallar este miércoles tras ver cómo el ministro de Agricultura, Luis Planas, visitaba este martes una feria del campo en Marruecos, en plena crisis del sector en España. La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, Asaja, en Málaga considera «inoportuna» esta visita, más aún teniendo en cuenta que Planas lleva meses sin escuchar a los agricultores españoles, perjudicados, entre otras cosas, por una competencia desleal que permite el propio ministro de Agricultura.

En este sentido se han pronunciado desde la asociación en un comunicado en el que apuntan que «la participación este pasado martes del ministro en la Feria de Agricultura SIAM de Mequinez (Marruecos) reuniéndose con los productores marroquíes, principales competidores en desigualdad de condiciones con el campo español, ha suscitado gran inquietud entre los productores locales».

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha asegurado que nos encontramos en un momento de «desafíos sin precedentes, que van desde la crisis climática hasta la competencia desleal en los mercados internacionales», durante los que la ausencia del ministro en su propio país resulta «incomprensible y desalentadora, y más tratándose de un país cuya agricultura compite en desigualdad de condiciones con el trabajo que llevan a cabo los agricultores y ganaderos españoles», ha sentenciado.

En el comunicado, apunta que los agricultores españoles producen alimentos que compiten en un mercado europeo y mundial, donde también acceden agricultores de terceros países que producen con muchas menos normas y obligaciones.

«Mientras que, en España, debido a la exigente normativa de seguridad alimentaria, los costes de producción siempre van a ser más altos que en otros países que no están obligados a cumplir las mismas reglas en materia ambiental, laboral y social. Por tanto, puede darse la paradoja que, debido a esos mayores costes de producción, un kilo de tomates de Málaga, se tenga que vender a un precio mínimo de 0,60 euros; mientras que los tomates de Marruecos, -que no están sometidos a esta Ley-, se vendan en los mismos mercados a 0,30 euros el kilo», apunta.

Asimismo se pregunta que, en tal caso, cuáles serán los tomates que comprarán las cadenas de distribución, qué se hará con los tomates de Málaga, y quién compensará a los productores que no puedan vender sus tomates por la aplicación de esta Ley.

Asaja Málaga señala que para que se pueda aplicar la Ley deberían fijar de forma oficial los precios mínimos para cada producto; que no se pueda importar, o no se pueda vender, producto importado por debajo de ese precio; y compensar por el producto que no puedan vender nuestros productores o establecer un mecanismo de retirada del mismo.

La organización agraria entiende que la participación de Luis Planas en eventos internacionales es comprensible y, en muchos casos, beneficiosa para el intercambio de conocimientos y experiencias. «Sin embargo, es fundamental que dichas actividades no se realicen a expensas de los problemas urgentes que enfrenta el sector agrícola nacional, regional, y local», añaden.

«Estamos cansados de que el ministro no nos escuche, que de buenas a primeras saque unas medidas que no cubren las necesidades de aquí, pero se las dé de salvapatrias, dentro y fuera de nuestras fronteras, cuando es uno de los grandes responsables de que el sector no levante cabeza», critican.

Por lo expuesto, Asaja Málaga insta al ministro Planas «a priorizar las preocupaciones del campo español y a dedicar su tiempo y recursos a abordar las dificultades que enfrentan nuestros agricultores en su día a día. Es imperativo que el Gobierno Central demuestre un compromiso real con el bienestar de aquellos que trabajan la tierra y alimentan a nuestra nación».